Diletta Leotta, spot col minore: bufera, Lucarelli spietata (giustamente)

Bufera sull’ultimo spot con protagonista Diletta Leotta intenta a pubblicizzare delle scarpe antiinfortunistiche di un noto marchio. Tra le voci più critiche c’è quella di Selvaggia Lucarelli che ha analizzato il nuovo contenuto, lanciando bordate nei confronti della conduttrice di Dazn. Motivo? Perché nello spot, una delle figure principali, è un bambino che strabuzza gli occhi nel vedere la stessa Leotta su un palco in minigonna. Per molti si è andati oltre il limite. L’accusa è che la pubblicità faccia un uso smodato della “donna oggetto”, con addirittura il coinvolgimento di un minore.

La pubblicità di Diletta Leotta, critiche giuste di Selvaggia Lucarelli

Lucarelli ha confezionato diverse storie Instagram per dare il suo parere sulla pubblicità. Per prima cosa ha ricordato che non è la prima volta che Diletta Leotta si presta a operazioni comunicative di un certo tipo e di un certo tono: “Le pubblicità di Leotta per le solite scarpe antinfortunistiche sono sempre state brutte e vabbè. Hanno sempre avuto quel gusto anni ’90 nell’ammiccare al ses*o, col corpo di Leotta al cetro, raccontato come oggetto del desiderio maschile”.

A questo punto la giornalista si è soffermata ad esaminare l’ultimo spot, quello poc’anzi menzionato con protagonista anche un bambino che avrà sì e no forse sette o otto anni. “L’ultimo spot fa un salto ulteriore – scrive la Lucarelli – La pubblicità mette al cento il corpo di Leotta con una ripresa di lei con minigonna inguinale e ripresa dal basso (e vabbè). Solo che questa volta lo sguardo maschile del desiderio, protagonista del solito spot sessualiz**nte, è quello di un bambino che avrà sette anni”.

Infine la Lucarelli ha postato alcuni commenti “machisti”, come a dire “da spogliatoio”, piovuti sotto allo spot veicolato sui social. Se molti sono scaduti nei soliti pareri volgarotti, molti altri utenti hanno fatto piovere una valanga di critiche, affermando che si è andati decisamente oltre il limite in quanto, come tra l’altro rimarcato dalla giornalista, non si dovrebbe usare l’immagine di un minore in determinate situazioni. Anzi, determinate situazioni non dovrebbero proprio più esistere nel 2025, il pensiero di tanta gente.

Non è la prima volta che la giurata di Ballando con le Stelle fa le pulci alla conduttrice di Dazn. Già in passato l’aveva pungolata, affermando che alimentasse volutamente il “mostro” del gossip. In particolare, l’aveva criticata aspramente quando si lamentò di essere troppo chiacchierata dalla cronaca rosa che a suo dire metteva in circolo fake news sul suo conto. Fu allora che la giornalista tuonò paroline tutt’altro che tenere, sostenendo che era la stessa Leotta a sfamare un certo tipo di informazione.