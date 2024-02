Diletta Leotta sposa, spunta Ferragni ed è il caos: “Pensati invitata”

Diletta Leotta nelle scorse ore, attraverso un post Instagram, ha rivelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio da Loris Karius e di aver detto di sì, tripudiante di gioia. Il calciatore, nel chiederla in sposa, come vuole la tradizione, le ha donato un prezioso anello che la commentatrice di Dazn ha prontamente mostrato con orgoglio. L’annuncio social è stato sommerso da commenti festosi. Tra le migliaia di reazioni è spuntata pure quella di Chiara Ferragni che ha piazzato un cuore rosso in omaggio alla collega influencer. Sotto al commento è scoppiato il caos.

Centinaia di utenti hanno iniziato a ironizzare e a fare del sarcasmo in merito alla vicende del pandoro-gate. Alcuni hanno scritto addirittura pesanti insulti. Pare che sia intervenuta direttamente la Leotta visto che parecchie uscite sono state rimosse, come hanno fatto sapere proprio gli autori dei messaggi i quali hanno sottolineato che le loro ‘perle’ sono state cancellate. Il fiume di attacchi rivolti all’influencer cremonese è però stato debordante a tal punto che molti messaggi velenosi sono rimasti in bella vista.

“Pandoro o panettone?”; Io farei una raccolta fondi”; “Mi raccomando, per il matrimonio un bel panettone”; “Non rubarle l’anello”. Sono alcuni dei commenti di sfottò indirizzati alla moglie di Fedez. “Pensati invitata”, la battuta di un altro utente in riferimento allo slogan sanremese (“Pensati libera”) promosso dalla stessa Ferragni. “Banda degli onesti”, la chiosa velenosa di un altro internauta.

Altre reazioni durissime a caldo: “Sparisci Ferragni”; “Pensati presa per i fondelli”; “Devi ridare i soldi ai poveri”. C’è pure chi ha fatto del sarcasmo sui seguaci fake, altra brutta gatta da pelare per la moglie di Fedez che, secondo uno studio accurato, ne avrebbe a migliaia: “Perché non ci sono i commenti degli indiani?”. Sono seguiti tantissimi altri commenti con il medesimo tono. Molti altri, come poc’anzi accennato, sono stati eliminati.

L’episodio è sintomatico di come la credibilità dell’influencer cremonese sia in caduta libera. Fenomeno che non sembra arrestarsi. Dal canto suo la Ferragni, per quel che riguarda il suo profilo Instagram, ha trovato un escamotage: quello di limitare i commenti. Un’azione che a molti è parsa piuttosto ingenua. Vedere solo cuoricini e complimenti è un qualcosa che naturalmente non corrisponde al vero ed altro non è che un’apparenza.

Nel frattempo la tempesta mediatica e giudiziaria (la star di Instagram è indagata per truffa aggravata) che si è abbattuta su casa Ferragnez ha fatto sì che Chiara venisse abbandonata da coloro che fino a ieri l’hanno ricoperta d’oro. I grandi marchi che sponsorizzava hanno stracciato i contratti. E infatti al momento l’influencer sponsorizza soltanto il suo brand.