Diletta Leotta sorridente in vacanza con il fidanzato Matteo

Diletta Leotta: vacanza spensierata in Costa Smeralda con il fidanzato Matteo Mammì

Diletta Leotta è una delle donne più amate dal pubblico italiano, in particolare quello maschile. La conduttrice televisiva e radiofonica è diventata celebre soprattutto grazie al mondo calcistico. Nonostante i suoi tanti ammiratori, Diletta Leotta è partita per una vacanza estiva con il fidanzato in Costa Smeralda. La conduttrice, in spiaggia, sfoggia un due pezzi viola; è in forma perfetta ma, in fondo, non avevamo dubbi. Come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Gente, Diletta Leotta appare sorridente e spensierata al fianco del suo fidanzato Matteo Mammì. Mammì è un importante manager di Sky. La coppia sta insieme da un anno e mezzo e indiscrezioni parlano di un possibile matrimonio tra i due. Intanto Diletta Leotta e il suo Matteo si rilassano in spiaggia tra passeggiate, scherzi e bagni in mare.

Diletta Leotta: i progetti futuri

La prossima stagione televisiva si preannuncia ricca di impegni per la bella conduttrice Diletta Leotta. Sarà infatti il nuovo volto di Danz per quanto riguarda la serie A. La Leotta condurrà anche Il contadino cerca moglie, da ottobre su Fox Life. Come abbiamo già scritto, Diletta Leotta è pure una conduttrice radiofonica. Conduce un programma su Radio 105 in onda dal lunedì al venerdì per due ore al giorno.

Diletta Leotta: amatissima dal pubblico

Sempre più evidente è l’amore del pubblico verso la conduttrice Diletta Leotta. I numeri lo confermano. La quasi ventisettenne conta 2,7 milioni di follower su Instagram, in crescita continua. La conduttrice però non è seguita solo dal pubblico maschile, anche le donne commentano le sue foto riempiendo il profilo di complimenti.