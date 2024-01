Diletta Leotta si sposa: quando e come Loris le ha fatto la proposta

Diletta Leotta ha annunciato che presto convolerà a nozze con Loris Karius. La conduttrice ha pubblicato dei teneri scatti del momento della proposta e ha svelato a che periodo risale.

Su Instagram ha confessato che in realtà il compagno le aveva chiesto di sposarlo quando ancora era incinta ma che hanno aspettato ad annunciarlo soprattutto per dedicarsi al meglio ai primi mesi di vita della figlia Aria.

“Vi devo dire una cosa…I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarsi a questo nostro nuovo traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e Aria che stava arrivando“

Così la conduttrice ha annunciato le imminenti nozze con Loris, una cosa che ha sempre desiderato ma che non si aspettava potesse arrivare in un periodo del genere dove già è al settimo cielo da quando è diventata mamma.

Tanti i personaggi famosi che si sono congratulati e che aspettavano questo momento da tempo. Diletta sembra davvero felice accanto al suo Loris che le dà quella sicurezza e amore che cercava da tempo, come ha raccontato più volte lei stessa.

L’esperienza da mamma

Qualche mese dopo la nascita di Aria, Diletta è stata ospite da Silvia Toffanin dove ha raccontato come ha vissuto i primi mesi da mamma.

La Leotta ha svelato che all’inizio “è stato uno shock“, poiché doveva realizzare cosa le stesse succedendo e che da quel momento la sua vita sarebbe cambiata. Nell’intervista aveva anche detto di essere felice di condividere questa bella emozione con Loris che è “un compagno di vita stupendo“.

Già in quell’occasione, la conduttrice le aveva chiesto se fosse in programma il matrimonio. Lei aveva negato e aveva detto che in un futuro avrebbero compiuto questo passo, ma al momento tutte le attenzioni sarebbero state rivolte alla piccola. Ed invece Diletta aveva già ricevuto la proposta e probabilmente entro l’anno la coppia convolerà a nozze. Poi, è nei loro piani, continuare ad allargare la famiglia. Infatti, sempre a Verissimo, aveva rivelato che le piacerebbe avere almeno un altro figlio. In tutto ciò ha deciso di non smettere di lavorare perché, impegnarsi anche nella vita professionale, per lei resta una delle priorità assolute, proprio per un appagamento personale.