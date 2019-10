Diletta Leotta e Daniele Scardina: la storia continua

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno ancora insieme

Non è finita la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, nata la scorsa primavera complice un incontro di lavoro. Dopo la fine dell’estate i due si sono allontanati: il pugile è tornato a Miami, dove vive e si allena. Ma non ha dimenticato la bella siciliana e quando è tornato in Italia per disputare un importante incontro sportivo è subito corso dalla Leotta. Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 30 ottobre, i due hanno trascorso una notte di fuoco a casa della conduttrice di DAZN e Radio 105. In realtà Diletta ha prima intervistato lo sportivo, che si è aggiudicato la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Ilias Archegui e poi lo ha ospitato nel suo appartamento da single, dove si è trasferita dopo la fine della lunga relazione con Matteo Mammì, ex dirigente di Sky.

Scardina: notte di fuoco a casa di Diletta Leotta

Dopo la vittoria sul ring, Daniele Scardina ha trascorso una notte di passione con Diletta Leotta. Il giorno dopo il pugile e la presentatrice hanno lasciato l’appartamento – come provano gli scatti dei paparazzi – in momenti diversi. Successivamente Scardina e Diletta si sono incontrati al noto Ceresio 7, dove hanno pranzato in compagnia di alcuni amici. Per ora nessuno dei due si è sbilanciato troppo su questo rapporto che, in barba a critiche e malelingue, va ormai avanti da mesi.

Diletta Leotta verso il Festival di Sanremo 2020

In attesa di sapere come evolverà la relazione con Daniele Scardina, Diletta Leotta è in pole position per affiancare Amadeus al Festival di Sanremo 2020.