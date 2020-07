Diletta Leotta e Scardina si sono lasciati per un tradimento? L’indiscrezione

Ormai non è più una novità: è finita la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. A un anno dal primo incontro e dopo aver trascorso la quarantena insieme la conduttrice di DAZN e il pugile si sono detti addio. Al momento i diretti interessati hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito ma non hanno neppure smentito. Segno che la rottura è più che mai ufficiale. Stando a quello che riporta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio sarebbe stata la bella siciliana a chiudere la relazione dopo un presunto errore da parte dello sportivo. “Una distrazione”, la chiama la rivista diretta da Alfonso Signorini, che avrebbe spinto Diletta a cacciare via di casa Daniele e a tagliarlo fuori dalla sua vita. Nel periodo del lockdown Scardina è stato ospite della Leotta a Milano e tutto sembrava procedere per il meglio ma a quanto pare qualcosa è andato storto…

Vacanze separate per Diletta Leotta e Daniele Scardina

Dopo la separazione Diletta Leotta e Daniele Scardina sono partiti per due mete differenti. I due hanno scelto di passare le vacanze lontani, in modo da evitare pericolosi incroci. Lei è tornata a Catania, nella città dove è nata e cresciuta, per avere un po’ di conforto famigliare. Prima però è stata avvistata ad una cena con Zlatana Ibrahimovic: secondo qualcuno ci sarebbe stato un flirt tra presentatrice e calciatore ma data la fresca rottura con Scardina sembra alquanto improbabile. Daniele, dal canto suo, è volato a Ibiza con gli amici, dove sta cercando di dimenticare gli errori del passato.

È durata solo un anno tra Diletta Leotta e Scardina

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è durata appena un anno. Si sono conosciuti nel 2019 grazie ad un incontro di lavoro ed è stato subito colpo di fulmine. Diletta non ha avuto paura a rimettersi in gioco dopo la fine del lungo legame con il dirigente Sky Matteo Mammì. Archiviato Scardina la Leotta si è riappropriata della sua vita da single senza smettere mai di credere nell’amore e nel futuro.