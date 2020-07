Diletta Leotta e Scardina, è finita: la conferma. Lei fa festa con Ibrahimovic

A spiegare che è stata scritta la parola fine sulla love story di Diletta Leotta e Daniele Scardina, in arte King Toretto, è il magazine Chi (in edicola da domani mercoledì 22 luglio). Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i rumors degli ultimi giorni, che hanno parlato di una forte crisi in corso nella relazione, non erano infondati. Anzi, ci hanno azzeccato visto che le strade sentimentali del pugile e della conduttrice di Dazn hanno preso percorsi differenti. La rivista racconta anche un curioso aneddoto riguardate la Leotta e Ibrahimovic: i due si sono concessi, assieme ad altri amici, una serata di festa. Piccola chiosa preventiva: no, tra Ibra e Diletta non c’è alcuna tresca in corso.

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati: scoop di Chi

Ibrahimovic, calciatore in forza al Milan, di recente ha girato uno spot con Diletta Leotta. Ecco perché poi, insieme ad altre persone, ha passato con lei una serata di divertimento in quei di Milano. Dopodiché la conduttrice è volata in Sicilia, sua terra d’origine per trascorrere del tempo vicino ai familiari. Vacanze più movimentate per Scardina che nelle scorse ore è atterrato alle Baleari con degli amici. Probabilmente si dividerà tra Formentera e Ibiza. E chissà se il sole e il mare spagnolo faranno bene alle sue riflessioni relative all’addio sentimentale. Ricordiamo che con Diletta la relazione durava da circa un anno. Fu sempre il settimanale Chi ad annunciarla, sorprendendo il pugile e la conduttrice quando ancora nessuno sapeva della liaison.

Dopo la quarantena scoppiano anche Diletta Leotta e King Toretto

Resta ora da capire se lo strappo sarà definitivo oppure se ci sarà tempo e modo per provare a ricucire. Se il naufragio troverà conferma, saremmo di fronte a un altro caso di rapporto andato in frantumi nel post lockdown. Senza dubbio, quello che più ha fatto rumore, è stato quello che ha visto protagonisti Belen e Stefano De Martino. Dopo un ritorno i fiamma da sogno, tutto sembrava procedere a gonfie vele. Addirittura, si parlava in modo tambureggiante di una seconda gravidanza per l’argentina. Nei giorni della quarantena sono però cambiate molte cose in casa De Martino-Rodriguez. Il resto della storia è più che nota: le loro strade si sono divise tra mille polemiche e gossip.