Diletta Leotta e la madre a Sanremo: le parole di Francesca Barra e Monica Leoffredi

Non c’è pace per Diletta Leotta. A tre giorni di distanza non si placa la bufera nata sul monologo sulla bellezza fatto dall’ex presentatrice di Sky Sport nel corso della puntata d’esordio. Dopo aver spiegato a Storie Italiane che è stata fraintesa, la Leotta è stata difesa sui social network dalla madre Ofelia. La signora ha risposto stizzita agli attacchi di altre donne, tra cui le giornaliste Monica Leoffredi e Francesca Barra. E quest’ultime hanno prontamente replicato alle insinuazioni della signora Ofelia, alimentando ancora di più la polemica e l’astio nato dietro le quinte del teatro Ariston.

La risposta di Francesca Barra e Monica Leoffredi alla signora Ofelia

“Non ho mai preso in giro nessuno o offeso”, ha fatto sapere Francesca Barra su Instagram. La moglie di Claudio Santamaria ha chiarito di aver difeso in passato tante volte Diletta Leotta ma il monologo a Sanremo 2020 non l’ha proprio convinta. “È proprio la mancanza di coerenza e di corrispondenza fra ciò che ha sempre mostrato e trasmesso e quello che ha detto che strideva su quel palco. Io ho espresso un giudizio sul contenuto del suo monologo per il quale mi sono sentita presa in giro per la mancanza di onestà. Se vuoi essere la protagonista di un momento di tv verità devi dirla fino in fondo con coraggio, la tua verità”, ha sottolineato la Barra. Molto simile la risposta di Monica Leoffredi alla madre di Diletta Leotta.

Cosa ha detto Monica Leoffredi su Diletta Leotta al Festival di Sanremo

“Il tweet che ho scritto dopo il monologo di Diletta non era offensivo, era semplicemente espressione di un dissenso nel veder rappresentata la bellezza come valore e come qualcosa che capita, da una ragazza bellissima ma che già così giovane ha modificato il suo corpo alla ricerca di una bellezza perfetta. La bellezza è una valore ma non l’unico”, ha dichiarato Monica Leoffredi su Instagram. Poi rivolto alla madre di Diletta Leotta ha aggiunto: “Lei non ha naturalmente l’obbligo di conoscere la mia storia, il mio vissuto e le mie lotte, ma la predo, darmi della odiatrice e della invidiosa proprio no”.

La madre di Diletta Leotta interviene dopo la polemica scoppiata a Sanremo

“Come al solito siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse, ci facciamo prendere non so da cosa. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare e a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni. Una grande delusione assistere agli attacchi di donne, giornaliste e donne dello spettacolo, tutte donne, anche donne che contano”, ha scritto la madre di Diletta Leotta sui social network.

Diletta Leotta si difende dalle critiche a Sanremo: “Sono stata fraintesa”

La presentatrice di DAZN ha detto a Storie Italiane di Eleonora Daniele di essere stata fraintesa a Sanremo. L’ex volto di Sky Sport ha confidato che il suo intento non era di certo quello di attirare l’attenzione ma voleva solo parlare di un aspetto molto bello della sua vita e sottolineare la forza della famiglia, che per lei è molto importante. Diletta ha inoltre puntualizzato che al contrario di quello che hanno pensato tutti il suo non era un discorso sulla bellezza bensì sul tempo che scorre, che inesorabilmente passa.