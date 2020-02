By

Diletta Leotta a Sanremo 2020: l’invito per Paola Ferrari dopo le critiche

Diletta Leotta è pronta per il Festival di Sanremo 2020, dove affiancherà Amadeus nella prima e ultima puntata. L’ex conduttrice di Sky Sport è felice di questa nuova avventura televisiva e non vede l’ora di calcare il palco dell’Ariston. Durante la prima conferenza stampa della kermesse musicale la bella siciliana ha cercato di fermare la faida che si è creata negli scorsi mesi con Paola Ferrari. Quest’ultima ha più volte criticato la collega più giovane e Diletta ha cercato di chiudere definitivamente la querelle facendo un invito ben preciso alla prima donna de La Domenica Sportiva.

Diletta Leotta dice basta alla guerra con Paola Ferrari

“Le critiche di Paola Ferrari? Generalmente non mi soffermo mai sulle critiche, altrimenti dovrei perdere giornate intere a rispondere. La Ferrari non la conosco personalmente ma la invito a prendere un caffé così magari cambia idea. Potrebbe essere un bell’esempio di solidarietà femminile”, ha replicato Diletta Leotta. Paola Ferrari accetterà l’invito della co-conduttrice di Sanremo 2020? Intanto pare che alla vigilia del Festival un uomo abbia cercato di avvicinarsi alla Leotta spacciandosi per il suo fidanzato.

“Sono il fidanzato di Diletta Leotta”: caos fuori l’Ariston

Come racconta Leggo, un romano di 52 anni si sarebbe presentato alla reception dell’hotel dove alloggia Diletta Leotta. “Sono il fidanzato di Diletta”, avrebbe detto l’uomo, che è stato prontamente fermato prima dal personale dell’albergo e poi dalle forze dell’ordine. In evidente stato di confusione il signore avrebbe addirittura sostenuto di essere stato convocato per condurre la seconda serata di Sanremo 70.