Diletta Leotta continua a far discutere, ancora critiche: “Banale e ipocrita”

Diletta Leotta a Sanremo 2020 divide il pubblico: il suo monologo continua a far discutere dopo la prima serata

Il monologo di Diletta Leotta a Sanremo 2020 non è piaciuto proprio a tutti. La conduttrice sportiva ha affiancato Amadeus alla guida della prima serata della 70esima edizione del festival e tornerà nelle prossime serate. Diletta ha dimostrato di sicuro di avere le doti giuste per presenziare su un palco importante come quello del Festival di Sanremo e non solo in termini di bellezza. Nel suo monologo, la Leotta ha ironizzato un po’ sul fatto che senza la bellezza non sarebbe presente in questo festival, ma alla fine ha dimostrato di avere comunque altre qualità che non riguardano la bellezza. Del suo momento in solitaria sul palco dell’Ariston si è parlato molto oggi e se ne è parlato anche a La vita in diretta, che in questi giorni va in onda proprio da Sanremo.

Sanremo 2020, Anna Falchi su Diletta Leotta: “Il monologo la sua unica scivolata”

Tra gli ospiti in studio c’erano anche Anna Falchi e Nunzia De Girolamo, che non hanno apprezzato il monologo di Diletta Leotta. La Falchi però ha fatto anche complimenti alla giovane conduttrice: l’ha definita brillante e sicura di sé sul palco e l’ha trovata anche carismatica e preparata. Tuttavia, quel monologo sulla bellezza proprio non le è piaciuto: “Siccome eravamo pronti e preparati al monologo di Rula, avrei preferito non sentire il suo monologo. Perché c’è un paragone talmente forte… Secondo me poi lo ha fatto benissimo Vanessa Incontrada quando ha parlato dell’imperfezione, un monologo così vero e così sentito. Secondo me l’unica scivolata di Diletta Leotta è stato questo monologo”. Al contrario, Elisa Maino, giovanissima influencer, ha apprezzato il fatto che Diletta abbia coinvolto la nonna in questo momento di Sanremo 2020.

Nunzia De Girolamo contro Diletta Leotta: “Banale e ipocrita, la bellezza non sempre cade addosso”

Chi invece ha usato parole molto più forti su Diletta a Sanremo 2020 è stata la De Girolamo. Ecco cosa ha detto: “Io ho trovato banale e ipocrita quel discorso e la bellezza non cade addosso sempre. A volte è determinata da tante cose e noi non possiamo pensare che un monologo a Sanremo in un momento importante, con quella parte importante di Rula… Sinceramente mi ha profondamente deluso”.