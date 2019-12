Elisa Maino, parla la baby influencer: “Non mi interessa quanto guadagno”

Elisa Maino, star di Tik Tok e giovane influencer del momento oggi ospite a La vita in diretta

Elisa Maino è una giovanissima influencer ma che sogna in grande. Non ambisce ad avere una carriera sui social network, lo considera solo un punto di partenza, un trampolino di lancio. Forse il suo nome non dirà molto ai più grandi, ma i giovanissimi invece la conoscono benissimo. Oggi è stata ospite a La vita in diretta, in cui nella prima parte si è proprio parlato di baby influencer. Elisa è di sicuro fra queste: quasi quattro milioni e mezzo di followers su Tik Tok, un milione e ottocentomila followers su Instagram e poi YouTube. Su Instagram è seguita anche da nomi conosciuti, anzi conosciutissimi! Alcuni di questi? Giulia De Lellis, Stash dei The Kolors, Taylor Mega, Alessia Marcuzzi e Fedez: sono tutti seguaci di Elisa Maino su Instagram!

La vita in diretta, Elisa Maino: “Sogno il mondo della moda”

Elisa ha subito precisato di non essere tra le influencer senza né arte né parte. Lei infatti studia danza da dieci anni, ha scritto due libri a cui tiene moltissimo, da poco ha iniziato a fare la speaker radiofonica. Da grande sogna il mondo della moda, ma ha intenzione di lavorare sodo per raggiungere i suoi obiettivi. Queste le sue parole: “Sogno il mondo della moda, il sogno più grande è avere un mio brand. Spero di poterci riuscire. Credo che se ci metti testa e cuore, e impegno soprattutto, riesci a raggiungere i tuoi obiettivi. Spero di poter realizzare i miei sogni, ma senza dimenticare famiglia e amici che sono la cosa più importante”.

Elisa Maino a La vita in diretta: “Non mi interessa quanto guadagno”

Non è mancata la domanda sui suoi guadagni, che sono importanti per una ragazza della sua età. Tuttavia, Elisa Maino a La vita in diretta ha sorpreso tutti dichiarando di non sapere quanto guadagna: “Voglio farlo solo come passione, non mi interessa quanto guadagno. A quello pensano i miei genitori. Penso alla scuola e non voglio montarmi la testa. So che una parte dei guadagni verrà investita per il mio trasferimento a Milano”.