Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020: il gossip

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2020: ultime news e gossip

Diletta Leotta potrebbe tornare sul palco dell’Ariston. Dopo l’ospitata nel 2017, nell’ultima edizione condotta da Carlo Conti, la conduttrice siciliana potrebbe riapparire con un ruolo più importante, quello di co-conduttrice. Secondo un gossip riportato dal settimanale Oggi, la Leotta è una presentatrice gradita sia ai vertici Rai sia al nuovo conduttore della kermesse canora, ovvero Amadeus. In realtà il nome di Amadeus non è ancora ufficiale ma sembra ormai certa la sua presenza, anche se nei giorni scorsi si era parlato di un coinvolgimento di Alessandro Cattelan. Per il Dopofestival sono invece in pole position Stefano De Martino e Belen Rodriguez: i coniugi sono già stati ingaggiati da Rai 2 per condurre La notte della Taranta e il Festival di Castrocaro e un passaggio su Rai 1 non appare così difficile.

Un periodo d’oro per Diletta Leotta in tv e in radio

Dopo l’addio a Sky, la pay per view che l’ha scoperta e resa famosa, la carriera di Diletta Leotta non ha subito alcuna battuta d’arresto. La 27enne è diventata il volto ufficiale di DAZN, ha condotto Miss Italia 2018 e Il contadino cerca moglie ed è diventata una speaker di Radio 105. Un percorso importante che potrebbe portare nei prossimi mesi la Leotta sul palco dell’Ariston. Diletta riuscirà a sbaragliare la concorrenza?

Diletta Leotta è tornata single di recente

Se lavorativamente procede tutto a meraviglia, lo stesso non si può dire per la vita privata. Dopo quattro anni Diletta Leotta ha lasciato il dirigente televisivo Matteo Mammì. Al momento la giovane è single: ha smentito il presunto flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte.