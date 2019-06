Diletta Leotta a lavoro con Giulia Salemi: Francesco Monte è lontano

Giulia Salemi insieme a Diletta Leotta a Radio 105

Giulia Salemi contro Diletta Leotta per via del presunto flirt con Francesco Monte? Niente affatto! L’ex del Grande Fratello Vip e la bionda conduttrice hanno smentito i recenti gossip posando insieme per uno scatto nella redazione di Radio 105. Dove la Leotta lavora da tempo mentre la Salemi è ospite per qualche giorno. Le due sono riuscite a lavorare in totale armonia e tranquillità, in barba a tutte le malelingue dell’ultimo periodo. Questo prova pure che Diletta ha detto la verità: con l’ex tronista di Uomini e Donne non c’è altro che una semplice amicizia. Anche perché l’ex presentatrice di Sky ha da poco chiuso una storia importante con il dirigente Matteo Mammì e ora preferisce stare da sola per un po’.

La mamma di Diletta Leotta smentisce gli ultimi gossip

Negli scorsi giorni in soccorso di Diletta Leotta – bersagliata sui social network dai fan di Francesco Monte e Giulia Salemi, i cosiddetti Fralemi – è intervenuta la madre della conduttrice. La signora Ofelia, che non si perde neppure una notizia sul conto della figlia, ha chiarito l’intera situazione: “Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti. Mi dispiace per Giulia, persone cattive non pensano al male che le hanno procurato alimentando queste bugie”.

Le altre parole della madre di Diletta Leotta su Instagram

“La cosa grave è che ad alimentare questa storia sono state proprio quelle che si dichiarano vicine a Giulia. Questa storia è venuta fuori da chi è interessato a farsi pubblicità. Commentando la cosa, anche chi è vicina a Giulia non ha fatto altro che ingigantire questa storia fondata sul nulla. Così, la voce si sparge e chi ha inventato questo gossip ha ottenuto quello che voleva. La storia è talmente meschina che non vale nemmeno la pena parlarne. Tra qualche giorno non se ne parlerà più”, ha aggiunto la madre di Diletta Leotta.

Francesco Monte preferisce restare in silenzio

Se Diletta Leotta ha subito puntualizzato che con Francesco Monte non c’è nulla di più di una banale amicizia, il tarantino ha preferito restare in silenzio. Il 31enne vuole concentrarsi sul lavoro e sulla possibilità di approdare a Tale e Quale Show il prossimo settembre. Intanto Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, ha ammesso che non c’è alcun ritorno di fiamma tra la figlia e Francesco.