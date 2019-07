Diletta Leotta: il rapporto con D’Amico e Clerici e la scelta su Scardinia

In che rapporti è Diletta Leotta con Ilaria D’Amico e Antonella Clerici? E con Scardina? Parla la conduttrice

Diletta Leotta è uno dei personaggi televisivi che durante gli ultimi anni hanno fatto molto parlare di sé. La giovane conduttrice, infatti, è spesso finita al centro dei pettegolezzi un po’ grazie al suo invidiabile aspetto fisico e un po’ per la sua vita sentimentale. Sono tante le relazioni che sono state affibbiate a Diletta e per questo sono state tantissime le volte in cui la bella showgirl è finita su molteplici pagine di gossip. Durante un’intervista rilasciata per ilGiornale.it la Leotta ha affrontato vari argomenti. La conduttrice radiofonica, ora al timone di W Radio Playa con Simone Battaglia su Radio 105, si è espressa proprio sulla querelle “gossip” ed inoltre ha parlato del rapporto che ha con Antonella Clerici ed Ilaria D’Amico due donne che, come lei, sono considerate le first lady del calcio. La Clerici e la D’Amico sono due personaggi femminili molto diversi tra di loro. E non a caso, anche il rapporto che ha la Leotta con entrambe non è proprio lo stesso.

Diletta Leotta e il rapporto con Clerici e D’Amico

Antonella Clerici ed Ilaria D’Amico sono diventate celebri proprio grazie alle trasmissioni calcistiche che hanno condotto. Diletta Leotta, quindi, può ritenersi una vera e propria erede di queste due grandi donne. Ma come saranno i rapporti che ha con loro? La Leotta sembra avere un rapporto più stretto con Antonella Clerici, mentre con la D’Amico sembra avere una conoscenza un pochino blanda. “Con Ilaria D’Amico ci siamo incontrate spesso quando ero a Sky. Invece con Antonella Clerici, che è partita anche dal calcio, ho un rapporto meraviglioso” ha confessato la conduttrice che ha poi concluso: “Con Antonella ci scriviamo su Instagram, lei mi commenta, mi aiuta, mi consiglia. È molto raro nel nostro mondo”. Con le sue parole, inoltre, Diletta sembra descrivere una triste realtà che si cela dietro le quinte del mondo dello spettacolo: spesso la solidarietà tra colleghi è poca.

Diletta Leotta e il gossip sul pugile Scardinia

Durante le ultime settimane la Leotta è finita nuovamente al centro del gossip dopo essere stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi con il pugile Daniele Scardinia. Durante l’intervista rilasciata a Paolo Giordano per ilGiornale.it la giovane conduttrice ha deciso, però, di non parlarne. La Leotta ha solamente ammesso di aver capito che il gossip è una parte del suo lavoro e di viverlo serenamente. Ma a Scardina non ha dedicato neanche una parola facendo piombare ancor di più la sua relazione con lui nel mistero.