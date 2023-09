Diletta Leotta racconta la gravidanza: “10 minuti per fare un metro”

Sono passate poche settimane dalla nascita di sua figlia e Diletta Leotta è tornata a raccontarsi in una recente intervista rilasciata al Corriere. La conduttrice radiofonica ha affrontato l’argomento della recente gravidanza, ma anche del suo futuro lavorativo, spiegando come intende gestirlo ora che nella sua vita c’è anche la piccola Aria. Ecco le sue parole.

Diletta Leotta: le varie fasi della gravidanza

Diletta ha raccontato il cambiamento fisico vissuto durante la gravidanza, descrivendone le varie fasi e spiegando di averlo gestito in maniera piuttosto serena: “Ci sono stati momenti in cui ho sentito di avere un’energia in più, di essere invincibile e indistruttibile“. L’ultima fase, invece, è stata diversa:

“Nell’ultima fase invece mi sono sentita ingombrante, lenta, per fare un metro ci mettevo 10 minuti e questo tipo di cambiamento fisico mi ha appesantito“.

La vita professionale di Diletta: cosa cambia con Aria?

Come aveva già spiegato, la conduttrice radiofonica avrebbe fatto in modo, dopo il parto, di tornare a lavoro il prima possibile e, infatti, di recente è tornata negli studi di Radio 105, dove ha ripreso regolarmente la conduzione del suo programma con Daniele Battaglia. Pian piano riprenderanno anche gli impegni a bordo campo con DAZN, sebbene Diletta deve ancora capire come gestire le trasferte insieme alla figlia neonata. Nonostante ciò, la conduttrice radiofonica ha spiegato di non voler mettere da parte la sua vita professionale: “Al mio lavoro di sicuro non voglio rinunciare“. Quindi ha precisato:

“Per me è fondamentale. So che la mia vita cambierà in molte cose e mia figlia sarà il mio primo pensiero in tutto, però cercherò di organizzarmi in modo che possa condividere con me le cose che mi piace fare“.

Diletta si è poi focalizzata sul tema maternità nella sua vita milanese: “Per tutte le amiche che frequento in una città come Milano, fare un figlio non era la priorità, la priorità è il lavoro” ha spiegato. Il podcast Mamma Dilettante, che ha visto protagonista Diletta con le sue interviste a genitori vip, si è rivelato utile proprio per via dell’assenza di punti di riferimento, inerenti a questo tema, a Milano.

Il desiderio di avere figli

Diletta, sebbene la figlia sia arrivata in un momento inaspettato, ha sempre desiderato essere madre: “Io ho sempre desiderato averne, arrivo da una famiglia molto numerosa e molto presente e ho sempre pensato che questo fosse uno step che volevo fare nella vita. Ma non avevo stabilito quando, anche perché oggi in Italia a 32 anni ti senti giovanissimo” ha spiegato. Poi ha aggiunto: “L’orologio biologico? Il mio ginecologo me lo diceva sempre, ma pensavo facesse terrorismo psicologico“.

Solo qualche giorno fa, Diletta si era mostrata sui social mentre portava sua figlia a fare una passeggiata. In questo post datato 26 agosto, dieci giorni dopo il parto, molti fan reagirono, esprimendo il loro stupore per il suo aspetto fisico. Diletta infatti, nonostante avesse partorito solo pochi giorni prima, era apparsa già in ottima forma agli occhi dei suoi follower, che non hanno esitato nel farle notare la cosa. Al di là dei tanti complimenti, qualche utente aveva sollevato delle perplessità sul nome scelto da Diletta per sua figlia (Aria). Nome che, come aveva anticipato la conduttrice radiofonica in un’intervista giorni prima del parto, è stato scelto seguendo l’istinto personale.