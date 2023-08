Diletta Leotta dieci giorni dopo il parto: l’aspetto fisico spiazza i fan

Sono passati dieci giorni da quando Diletta Leotta ha dato alla luce Aria, la sua prima figlia, avuta insieme al calciatore Loris Karius. Nella giornata di sabato 26 agosto, la neo mamma ha pubblicato una foto sui social dove si mostra mentre passeggia con la piccola e con il suo cane. “Passeggiatina in 3” recita la descrizione. I fan della conduttrice radiofonica sono rimasti stupiti di un dettaglio che è subito saltato ai loro occhi: ecco quale.

Diletta Leotta: il dettaglio non sfugge ai fan

Nei commenti della foto sopra citata, infatti, alcuni utenti si sono soffermati sull’aspetto fisico di Diletta. La conduttrice, a distanza di soli dieci giorni dal parto, sembrerebbe già in ottima forma e più di qualcuno ha voluto sottolineare questo aspetto sotto il post: “Sei in perfetta forma” si legge. “Sembra che non hai partorito, davvero i miei complimenti” ha scritto un’utente. “Grande elasticità fisica, complimenti sinceri” è stata un’altra reazione.

Per tanti che hanno fatto i complimenti alla neo mamma, c’è stato qualcuno che ha sollevato qualche perplessità sul nome scelto per la bambina, lasciando qualche commento ironico sotto la foto. In una precedente intervista, Diletta aveva spiegato che per scegliere come chiamare la figlia si sarebbe affidata all’istinto, guardandola negli occhi prima di prendere una decisione. Ecco quindi che Aria è stato il nome scelto per la bambina, nata, tra l’altro, il giorno del compleanno della conduttrice radiofonica.

Nascita della figlia e reazioni social: il particolare compleanno di Diletta

L’annuncio della nascita della piccola era arrivato a distanza di qualche ora dal parto, ma aveva suscitato, nel giro di poco, numerose reazioni da parte di fan e non. A farle gli auguri, tra i vip, Aurora Ramazzotti (anche lei mamma da poco tempo). La figlia di Michelle Hunziker, in particolare, si era congratulata con Diletta per il nome scelto per la neonata.

In attesa di riprendere con gli impegni professionali, Diletta si sta godendo i suoi primi giorni da mamma, condividendo qualche scatto sui social e rendendo i fan partecipi di questa nuova fase della sua vita. Nell’intervista sopra citata, Diletta aveva espresso la volontà di tornare a lavoro il prima possibile, pur consapevole che avrebbe dovuto godersi le prime giornate del campionato di calcio dal divano.