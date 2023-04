Diletta Leotta perfetta a Felicissima Sera: marca e prezzo dell’abito

Diletta Leotta e il suo outfit hanno incantato tutti ieri sera durante la terza puntata del programma di Pio e Amedeo, “Felicissima sera”. Per l’occasione la conduttrice sportiva ha indossato un tubino colorato, caratterizzato da un tessuto con sfumature di colore degradé, simili a quelle di un arcobaleno, che hanno subito attirato l’attenzione dei telespettatori. Nonostante il volto di “DAZN” sia incinta, non è la prima volta che ha scelto di portare un modello così fasciante: pochi giorni si era infatti mostrata con un tubino sfumato a costine. Il marchio dell’abito “rainbow” è Alex Perry e il prezzo non è indifferente. Si tratta di un capo in vendita al costo di 990,00 euro. Per accompagnare l’abito, Diletta ha poi optato per un paio di sandali anch’essi arcobaleno con tacco a stiletto e con legatura alla caviglia.

Il bracciale da capogiro di Diletta Leotta

L’outfit selezionato per l’ospitata è stato poi accompagnato da una pettinatura semplice: capelli lisci, divisi da una riga centrale. Lo stesso è valso anche per il make-up: la futura mamma ha scelto un trucco leggero e nude, con un colore nudo e lucido per le labbra. La parte più interessante del look è stata, però, un accessorio in particolare: il bracciale Cartier sfoggiato al polso. Il gioiello appartiene alla collezione “Just un clou” ed è in oro a forma di chiodo, tipico modello di Cartier. Ciò che stupisce di più è, soprattutto, il prezzo da capogiro: si tratta di un gioiello in vendita al costo di 8,200 euro. Con questo importante pezzo di luxury Diletta Leotta ha voluto completare il suo total look per l’occasione televisiva.

Paola Ferrari: “Meglio Elodie di Diletta Leotta”

Paola Ferrari oggi è stata intervistata dal programma radiofonico di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora”, in cui ha parlato di svariati temi ed argomenti. Chiaramente, non poteva mancare la domanda sulla sua collega nell’ambito della conduzione sportiva, ovvero Diletta Leotta. Alla Ferrari è stato chiesto cosa ne pensasse della gravidanza della Leotta, rispondendo di essere molto felice per lei e per il compagno Karius. “Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po’ per tornare in forma”, ha poi aggiunto. Inoltre, ha confessato che, in ambito femminile, la sua preferenza verte verso un’altra donna: “Mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei“.