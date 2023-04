Diletta Leotta è finita nelle ‘grinfie’ di Pio e Amedeo a Felicissima Sera. La giornalista di Dazn, al quinto mese di gravidanza, si è presentata in studio con un tubino sgargiante multicolore. I due comici foggiani hanno iniziato la chiacchierata con una raffica di battute. Ironie a iosa su Loris Karius, calciatore tedesco e compagno della bionda catanese. “I tedeschi sono gente cattiva”, una delle tante spassose sparate dei due conduttori. Al pubblico, oltre alle divertenti battute, non sono sfuggiti un paio di dettagli della forma fisica della futura mamma. Tanti si sono riversati su Twitter e hanno sottolineato che la Leotta ha messo su qualche chilogrammo, sostenendo che sia ancor più una meraviglia ora, un inno alla bellezza femminile e alla maternità. Altro particolare non passato inosservato è stato il pancino sfoggiato dalla siciliana: solo una leggerezza protuberanza. Anche in questo caso parecchi internauti hanno evidenziato la questione. Qualcuno ha persino definito la giovane una “dea”.

Da segnalare inoltre che quando Diletta ha fatto il suo ingresso in studio, è stata accolta calorosamente dal pubblico presente. “Ragazzi, tenete a bada gli ormoni”, il commento di Pio e Amedeo. “Come allo stadio qua”, la risposta dell’ospite che ha poi dovuto sottoporsi a una sorta di simulazione riguardante le notti da mamma. Anche in questo caso i due foggiani l’hanno travolta con ironie e battute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felicissima Sera (@felicissimasera)

Sempre spulciando i social, c’è stato qualcuno che ha spiegato di non essersi aggiornato sul gossip, pensando che il volto di Dazn fosse ancora legata sentimentalmente a Can Yaman, attore turco con il quale ha avuto una chiacchieratissima love story in passato. Nulla di tutto questo: dal 2022 Diletta ha allacciato una relazione con il già citato Loris Karius, giocatore tedesco classe 1993 e originario di Biberach an der Riß.

Tra qualche mese la giornalista e il calciatore diventeranno mamma e papà. Pio e Amedeo hanno tentato di chiedere qualcosina sul sesso del bebè ma Diletta non ha rivelato nulla. Alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi hanno rivelato che la catanese sarebbe incinta di una femminuccia.