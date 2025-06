Diletta Leotta perde le staffe, punizione alla figlia di 19 mesi: cos’ha fatto

Diletta Leotta, è già tempo di punizioni per la piccola Aria, la figlia avuta 19 mesi fa assieme al marito Loris Karius. La conduttrice di Dazn è stata protagonista di un’intervista guidata da Valentina Ferragni nel podcast Storie oltre le Stories, rivelando che nei giorni scorsi, per la prima volta, si è arrabbiata con la sua piccola, mettendola in punizione. La sua inflessibilità è però durata poco: sette minuti. Ma che cosa ha fatto la piccina per far perdere le staffe alla mamma? Mentre stava mangiando ha cominciato a lanciare le posate e pure il piatto. A quel punto la Leotta si è inalberata, chiudendo Aria in camera.

Diletta Leotta mette in punizione la figlia di 19 mesi

“Per la prima volta l’ho messa in punizione”, ha dichiarato il volto di Dazn, sottolineando che è la prima volta che si arrabbia con la figlia. “Io – ha aggiunto – sono super buona e le lascio fare di tutto, ma qualche giorno fa mi ha fatto davvero arrabbiare. L’ho messa in punizione, ho resistito 7 minuti”. Subito dopo ha narrato i dettagli dell’episodio, evidenziando che per lei è importante l’educazione a tavola e che crede che ai bimbi debba essere insegnata in tenera età:

“Stavamo mangiando e ha prima lanciato un bicchiere, poi il cucchiaino e poi il piatto. Ho detto ‘ragazza mia, qua bella…’ L’ho presa e l’ho chiusa in camera. Piangeva. Sono andata in cucina e c’era mia mamma che mi diceva “resisti”. Sono durata 7 minuti e poi sono andata a prenderla”.

Diletta Leotta e la decisione di lasciare la Sicilia

Nel corso della chiacchierata, Diletta Leotta ha ripercorso le tappe della sua carriera. Quando aveva 20 anni decise di lasciare la sua terra d’origine, la Sicilia per trasferirsi a Roma. Nella Capitale è riuscita a sfondare divenendo un volto di Sky e in parallelo un’influencer affermata. Naturalmente il primo periodo passato lontano da casa non è stato semplice.

“A 20 anni – ha spiegato – sono passata a Sky, trasferirmi e stare da sola è stato un momento difficile. Mia mamma mi diceva che quando vedeva la mia cameretta vuota piangeva. Io e le mie sorelle abbiamo 18 anni di differenza, la più grande è stata come una seconda mamma per me, io mi sento una loro figlia. Quando torno a casa sono coccolata“.

Loris Karius “distrutto dalla vita”

Spazio poi al tema sentimentale. Il marito Loris Karius è tedesco e figlio unico. Quando ha iniziato a conoscere la famiglia della moglie ha dovuto affrontare situazioni per lui strane. Diletta ha raccontato che il calciatore, prima di incontrarla, non è stato abituato ad avere in casa molte persone a differenza sua. Inizialmente si è trovato spiazzato, anzi, per dirla alla Leotta, ‘distrutto dalla vita’: “Quando l’ho portato per la prima volta a casa, lui è figlio unico e non parla italiano, non era abituato a tutto quel casino. Mi ha detto ‘ti prego basta’, è salito di sopra, si è chiuso a chiave in camera e si è buttato sul letto, distrutto dalla vita”.

Attualmente la Leotta vive a Milano, mentre la sua famiglia è rimasta in Sicilia. Nonostante ciò continua ad ospitare molta gente nella sua abitazione: “Casa mia è comunque un casino, sono una persona molto inclusiva, è difficile che ci sia un pranzo dove sono sola”. E Loris come prende tale inclinazione della moglie all’inclusività? “Mi dice sempre ‘ma perché siamo sempre così tanti?’, ‘perché mai io e te da soli?’ Per me è normale”. L’apice del vai e vieni domestico si raggiunge ovviamente nel corso delle feste natalizie: “Per lui con il Natale è cambiata la vita, vedo il suo shock ambientale, ma mi piace che possa sentirsi parte di qualcosa”.