“Diletta Leotta pensa ancora a Can Yaman”: la verità su Giacomo

Si è fatto un gran parlare nelle ultime settimane dell’ultima (a questo punto presunta) storia d’amore di Diletta Leotta. La celebre conduttrice sportiva di DAZN era infatti stata nuovamente paparazzata dalla rivista Diva e Donna in compagnia di Giacomo Cavalli, con il quale in linea teorica si stava frequentando fin dallo scorso autunno. Ma qual è la verità? Il cuore della bella Diletta è attualmente libero oppure è impegnata?

Vale la pena di sottolineare, prima di tutto, che la showgirl non ha mai confermato in forma ufficiale la relazione con Giacomo Cavalli. A dire il vero, tra l’altro, gli scatti rubati nei giorni scorsi non dimostravano un bel nulla, concretamente. Nelle immagini apparse sul magazine i due erano semplicemente insieme, in atteggiamenti non particolarmente “sospetti”.

Nelle scorse ore a smentire una volta e per tutte queste voci è stata la pagina Pipol Gossip, che su Instagram ha pubblicato nuovi scatti esclusivi della Leotta, aggiungendo fra l’altro una serie di gustosi dettagli sulla sua vita sentimentale.

Diletta Leotta è single: l’estate la passerà da sola (pensando a Can Yaman?)

Gli scatti pubblicati da Pipol ci presentano una Leotta felice e rilassata mentre si gode una giornata in piscina in vacanza alle Canarie. Questa stagione estiva, a quanto pare, la conduttrice la passerà da single.

Già, perché contrariamente ai rumor Giacomo Cavalli (che lavora nell’ambito della moda milanese) è un semplice amico. Ma non solo. In questo momento per Diletta Leotta non ci sarebbe proprio spazio per l’amore, e il motivo è, udite udite, Can Yaman.

Proprio così: fonti vicine alla Leotta hanno infatti confermato che la showgirl sarebbe ancora innamorata o comunque interessata all’attore turco, protagonista di DayDreamer. “Avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can Yaman, che la bombastica Leotta non avrebbe mai dimenticato” leggiamo su Pipol.

Le frasi apparse sul profilo Instagram di Pipol, tra l’altro, sono piuttosto coerenti con una serie di dichiarazioni che Diletta Leotta aveva rilasciato lo scorso settembre a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. Nel corso della sua intervista esclusiva su Canale 5, la showgirl aveva raccontato (a qualche settimana dalla rottura) di essere ancora innamorata di Can Yaman. Un sentimento travolgente che, in qualche modo, le aveva “fatto perdere la lucidità”. Con un concorrente così fascinoso ed “ingombrante”, a questo punto, qualunque potenziale pretendente della bella Diletta dovrà davvero fare carte false per fare colpo su di lei.