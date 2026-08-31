Diletta Leotta, palo a Milly Carlucci: doccia gelata per la conduttrice di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci avrebbe fatto carte false per ingaggiare Diletta Leotta nel cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle, ma il ‘pressing’, nonostante un’offerta economica sostanziosa, non avrebbe dato i frutti sperati. La conduttrice di Dazn avrebbe infatti detto “no, grazie”, declinando la proposta che le sarebbe stata fatta pervenire. Il retroscena lo ha raccontato il giornalista Giuseppe Candela sulle colonne del settimanale Chi.

Ballando con le Stelle: il no di Diletta Leotta a Milly Carlucci

Da quanto ricostruito da Candela, Milly Carlucci e la Rai avrebbero messo in campo l’artiglieria pesante nella trattativa con Diletta Leotta. In altre parole le avrebbero promesso un cachet di tutto rispetto. Il volto di Dazn non avrebbe detto immediatamente di no. Si sarebbe presa qualche giorno per riflettere se accettare o meno di mettersi in gioco nello show danzante di Rai 1, in partenza con la nuova stagione il prossimo 3 ottobre. Dopo aver valutato approfonditamente la situazione, Diletta ha deciso di non scendere in pista. Una doccia gelata per Milly e il suo staff che a breve chiuderanno definitivamente il cast.

I concorrenti già ufficializzati

Finora sono stati ufficializzati nove concorrenti. Ne restano da svelare tre. Ci sono ancora alcune trattative in corso. Carlucci avrebbe voluto Leotta come ciliegina sulla torta. Dovrà invece trovarne un’altra. Ciò detto, sulla carta, il cast della prossima stagione di Ballando con le Stelle ha un bel potenziale.

Tra i concorrenti spiccano i nomi di Aurora Ramazzotti, fresca di matrimonio con Goffredo Cerza, e di Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti. La donna non ha mai rilasciato interviste e non è mai apparsa in tv da quando si è legata all’ex capitano della Roma. C’è molta curiosità di vederla all’opera. Gli altri sette vip annunciati sono Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Alessandro Matri, Eugenio Finardi, Manuela Moreno e Monica Guerritore.

Ribaltone in giuria

C’è infine il nodo dei giurati: sono stati confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Hanno invece detto addio al programma Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Al posto della prima dovrebbe arrivare Barbara D’Urso, mentre al posto del secondo dovrebbe arrivare il giornalista Alberto Matano.