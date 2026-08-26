Fabio Canino fuori da Ballando con le Stelle: “Sì, vado via, i motivi”. Poi l’appello a Pier Silvio Berlusconi

Fabio Canino ha annunciato che non farà più parte della giuria di Ballando con le Stelle. La notizia era nell’aria da tempo. Mancava soltanto la conferma ufficiale che è arrivata oggi, con un messaggio pubblicato sui social dal conduttore fiorentino. Il talent show del sabato sera di Rai1, la cui nuova stagione inizierà sabato 3 ottobre, perde una delle sue figure rappresentative e storiche. Basti pensare che Canino ha ricoperto il ruolo di giurato per 17 anni.

Ballando con le Stelle, Fabio Canino lascia: “Me ne vado dopo 17 anni”

Canino, nel dare la notizia della sua uscita dal cast fisso della trasmissione, ha sottolineato che è stato lui a decidere di andarsene. Quindi non è stato mandato via dalla produzione. Tale punto non era ancora stato chiarito dalle indiscrezioni relative al suo addio. Il conduttore ha inoltre raccontato che la scelta di dedicarsi ad altri progetti non è stata presa da un giorno all’altro; è maturata nell’ultimo anno.

“Era nell’aria – ha esordito Canino – Per la verità è un anno che ci penso: lascio la giuria del mio amato Ballando con le Stelle. Beh dopo 17 anni di onorato servizio, ci sta. Ma è sempre una parte di me, quindi non è stato facile, anche se ogni esperienza, anche se bellissima, prima o poi deve terminare. In quella giuria ho cercato sempre di stare un passo indietro senza fare il fenomeno, cercando di divertirmi CON i concorrenti e non DEI concorrenti”.

“Alcuni eventi quest’estate mi hanno convinto che era giunto il momento. Dovevo cambiare, fare altre scelte, o perlomeno provarci. Per carità, niente di drammatico! Nessuno si strapperà i capelli per la mia uscita dalla giuria”, ha aggiunto. “Grazie a tutto il pubblico (anche a quello che non condivideva le mie scelte) che per anni mi ha seguito, criticato, commentato, incitato, incensato, offeso, amato, odiato. Ci siamo comunque divertiti, no? Ci sentiamo dal 12 settembre su Radio Capital e ci vediamo in giro per l’Italia con la tournée dello spettacolo (meraviglioso!) Il Brutto Anatroccolo. Mi raccomando! Baci!”, ha proseguito il conduttore.

L’appello a Pier Silvio Berlusconi

Infine, nel filmato, tra il serio e il faceto e ricordando che pochi giorni fa è stato insignito dal Presidente della Repubblica Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, ha lanciato un appello a Pier Silvio Berlusconi: “Essendo diventato Cavaliere, forse il bancone di Ballando non mi basta più? Forse voglio la tavola rotonda come i cavalieri? Tra l’altro io sono stato il primo in tv a fare il tavolo. Pier Silvio, io son pronto adesso. Se vogliamo….”

Chi sostituirà Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli

L’addio di Canino in giuria arriva a distanza di un paio di mesi da quello di Selvaggia Lucarelli, che ha accettato l’offerta di Mediaset per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, le cui registrazioni sono state effettuate tra giugno e luglio. Inoltre da settembre, per il secondo anno consecutivo, sarà una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip (l’altra sarà Cesara Buonamici).

Per quanto riguarda le new entry a Ballando, Lucarelli dovrebbe essere sostituita da Barbara D’Urso, mentre al posto di Canino dovrebbe arrivare Alberto Matano. I ben informati affermano che per le firme è una questione di pochi giorni, se non di ore. Dunque, ai nastri di partenza, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, la giuria dovrebbe essere così composta: D’Urso, Matano, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e la presidente Carolyn Smith.