Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno ancora insieme

Continua la relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. La conduttrice di DAZN e il pugile sono tornati a farsi vedere insieme in occasione del recente incontro dello sportivo a Milano. Un incontro che i due hanno vissuto fianco a fianco lavorativamente e privatamente. Dopo la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Ilias Archegui Scardina ha dormito a casa dell’ex presentatrice di Sky Sport. Un rapporto, quello tra Diletta e Daniele, che di fatto non è mai finito nonostante la lontananza. King Toretto vive e si allena a Miami ma questo non lo ha spinto a troncare il legame con la bionda siciliana, come spiegato in un’intervista concessa al settimanale Oggi.

Le ultime parole di Daniele Scardina su Diletta Leotta

“Non c’è una parola precisa per definire quello che c’è tra di noi. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti. Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo di sicuro capaci di definire con precisione ciò che ci lega”, ha dichiarato Daniele Scardina al settimanale Oggi. E sulla distanza tra Milano e Miami, il pugile ha così replicato: “L’amore è forte, vince su tutto il resto. E questo non solo tra un uomo e una donna, ma in generale. È il motore che ci fa fare cose impossibili”.

Diletta Leotta verso il Festival di Sanremo 2020

In attesa di sapere come evolverà la relazione con Daniele Scardina, Diletta Leotta è in pole position per affiancare Amadeus al Festival di Sanremo 2020.