Diletta Leotta, l’attacco di Paola Ferrari: “Faccia soldi e se li goda”

In una intervista rilasciata a Il Giornale, Paola Ferrari si è raccontata a cuore aperto ripercorrendo la sua vita fino al successo e alla sua carriera. Tuttavia non ha risparmiato frecciatine a Diletta Leotta tirando fuori anche Belen Rodriguez. Per la conduttrice è inconcepibile avere storie d’amore con i calciatori, avrebbe perso tutta la credibilità di essere una giornalista che ha costruito con fatica la sua carriera. Non è stato affatto facile per lei sopportare i sorrisi ironici di chi al campo la vedeva come una ochetta in cerca di gloria.

In merito a Diletta Leotta ha dichiarato che quando vede queste ragazze che usano il proprio corpo per diventare personaggi famosi e imporsi nel mondo dello spettacolo si infastidisce e sbaglia perchè ognuno è libero di fare quello che gli pare. Inoltre ha sempre considerato un affronto che qualcuno la ascoltasse in quanto carina:

“La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane. Lei può rappresentare solo se stessa o forse Belen”

Qualche giorno fa Diletta e Can sono stati sorpresi insieme durante un soggiorno di coppia sul lago di Coma. Secondo il settimanale Chi, il legame tra i due si era raffreddato a causa di varie questioni ma adesso sarebbe riesplosa la passione.

L’unico consiglio che ha voluto dare alla fidanzata di Can Yaman è stato quello di godersi i soldi che sta facendo. La presentatrice Rai ha dichiarato che non è la star di Dazn, ma alla guida della piattaforma digitale sportiva c’è una donna molto in gamba, molto bella e molto capace come Veronica Diquattro. Spera che con lei i modelli femminili possano cambiare.

Nel corso dell’intervista, Paola Ferrari ha confidato di non avere mai avuto buoni rapporti con la sinistra radical chic ipocrita e moralista che le ha fatto una guerra oscena anche in alcune trasmissioni televisive. Nel dettaglio ha svelato che se non si è dei loro e si fa successo si dà fastidio.

Ha dichiarato che le avrebbero detto cose spaventose, che era un mostro, che ha lo stucco in faccia e che è tutta rifatta. Ha pianto per questo ed è stata molto male perchè prima di predicare il rispetto per le donne dovrebbero vergognarsi.