Diletta Leotta: la fine della storia con Scardina e le parole su Ibrahimovic

Diletta Leotta ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della sua storia d’amore con Daniele Scardina. Fine arrivata dopo un solo anno insieme e una quarantena forzata, dovuta all’emergenza Coronavirus, che ha cambiato entrambi. L’ex volto di Sky Sport ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 23 settembre 2020. La 28enne siciliana non ha voluto spiegare i motivi che l’hanno allontanata da King Toretto, attualmente in tv come concorrente di Ballando con le Stelle. Per un lungo periodo si è parlato di un presunto tradimento da parte dello sportivo ma il diretto interessato ha prontamente smentito. Diletta, dal canto suo, vuole ora tagliare i ponti col passato e guardare al futuro. Futuro da single, dopo tante relazioni importanti. Prima di Scardina la Leotta ha avuto una lunga convivenza con Matteo Mammì, dirigente Sky. Convivenza finita per via di Diletta, che non se la sentiva di andare avanti con matrimonio e figli.

Diletta Leotta oggi è single: è finita la storia d’amore con Daniele Scardina

“Ora? Sono single. Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno”, ha rivelato Diletta Leotta al magazine diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice ha poi negato le voci del presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic, con il quale ha condiviso una campagna pubblicitaria. “Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate”, ha chiarito Diletta. Il campione del Milan è infatti sposato dal 2000 con la modella svedese Helena Seger.

Diletta Leotta lavoro: Sky, il futuro su Dazn e il libro autobiografico

Riguardo al suo lavoro in televisione Diletta Leotta ha ammesso: “All’inizio non è stato facile, una collega mi aveva anche detto “ti hanno presa solo per le te**e”, ma non ho certo lasciato Sky per questa ragione… Ho scelto di andare a Dazn perché era una nuova sfida e perché sentivo che il mercato della tv satellitare stava cambiando”. In libreria e nei negozi della grande distribuzione è disponibile il primo libro autobiografico della Leotta dal titolo Scegli di sorridere. La catanese, laureata in giurisprudenza, ripercorre la sua carriera iniziata nell’adorata Sicilia a fianco di Salvo La Rosa e proseguita come meteorina di Sky Meteo 24, dopo varie comparsate in programmi di bellezza. Ma è lo sport che la consacra al successo tanto sognato e a nuove esperienze in cui riesce a farsi valere per professionalità ed esperienza. Nel volume tanti segreti, aneddoti e retroscena della vita privata e professionale di Diletta.