Diletta Leotta in strada, “non è lei ma Jenny Urtis”. Video virale, IG vs realtà

Diletta Leotta ‘senza trucco e senza inganno’. La conduttrice catanese classe 1991 è stata intercettata a Milano, fuori dalla sede di Radio 105, da una fan di nome Anna, che l’ha fermata per un saluto e per un breve video. Il volto di Dazn si è resa disponibile. Il filmato, che dura una manciata di secondi, è poi stato postato su TikTok dove si è scatenato “l’inferno”. Tanti utenti hanno fatto piovere grandi dosi di sarcasmo e ironia, affermando che la Leotta ‘acqua e sapone’ è irriconoscibile rispetto agli scatti con cui solitamente appare sul suo profilo Instagram. Questione di filtri e ritocchini, mormorano i maligni.

“Dal vivo è ancora più bella”, ha detto la fan Anna immortalandosi in strada con Diletta Leotta, la quale ha ringraziato la signora per i complimenti. Tutti d’accordo? Macché. Sotto al video pubblicato su TikTok dalla stessa donna che lo ha realizzato si è scatenata la malignità di alcuni utenti. Il filmato nel giro di qualche ora ha sfondato le 110 mila visualizzazioni, innescando una miriade di reazioni. Nella maggior parte dei casi ci sono stati commenti tutt’altro che carini nei confronti della conduttrice di Dazn.

Da “Neanche l’avevo riconosciuta… senza filtri”, a “Ma sembra Giacomo Urtis”, fino a “Non è poi tutto questo granché”. E ancora: “Ma è completamente diversa da come si mostra sui social”, “Al naturale è un’altra”; “Manco l’avevo riconosciuta… senza filtri”. C’è chi ha optato per un velenoso sarcasmo: “Potete evitarci questi shock? Grazie”; “Al sole si scioglie”. Sono seguiti diversi altri interventi per nulla dolci.

La vita sentimentale di Diletta Leotta, scacciate le voci di crisi con il marito

Diletta Leotta si è sposata l’anno scorso con il calciatore tedesco Loris Karius. Il matrimonio è stato celebrato il 22 giugno 2024. I due sono stati travolti dalla passione nell’ottobre 2022. La conduttrice, che era reduce dalle precedenti relazioni con Can Yaman e Daniele Scardina, è rimasta stregata dal portiere teutonico con il quale ha accolto la figlia Aria Rose il 16 agosto 2023. Una vera e propria coincidenza, per qualcun altro un segno del destino: la piccola è nata lo stesso giorno in cui è venuta alla luce mamma Diletta.

Nei mesi scorsi, il gossip ha sussurrato di una presunta crisi di coppia in corso. Qualcuno si è persino spinto a sostenere che il matrimonio avrebbe potuto concludersi. Nulla di tutto questo. Loris e Diletta continuano a fare coppia e ad essere felici.