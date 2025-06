Diletta Leotta e Loris Karius, anniversario di nozze: la stessa dedica un anno dopo

Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio e l’amore tra i due cresce ogni giorno di più, nonostante i continui pettegolezzi sulla loro storia, nata per caso ma che sembra destinata a durare per sempre. Così, in questo giorno speciale, la giornalista ha dedicato un post sui social al marito, emozionando i fan.

Diletta Leotta e Loris Karius: video e dedica per l’anniversario

Tutti erano pronti a scommettere che tra Diletta Leotta e Loris Karius fosse un fuoco di paglia. Invece, il loro amore è sbocciato a dismisura e oggi festeggiano un anno di matrimonio insieme alla piccola Aria. La giornalista ha pubblicato sui social un video con alcuni frame di quella giornata speciale che resterà impressa nei loro cuori per sempre. Come didascalia una dolce dedica: “Il nostro per sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Il vestito di nozze di Diletta Leotta

Difficile dimenticare il vestito che Diletta Leotta ha indossato nel giorno più bello della sua vita: un abito da sposa da sogno che ha messo in risalto non solo la sua bellezza ma ha unito anche l’eleganza senza tempo con la femminilità dei nostri giorni. L’alta moda ha dato il meglio di sé e lo stilista che ha curato la sua realizzazione ha creato qualcosa di unico e ineguagliabile: un corpetto aderente con scollo a cuore e delicati ricami in pizzo, una gonna ampia e vaporosa morbida fino a terra, da vera principessa. Ma il pezzo forte è stato il lungo velo, raffinato e impreziosito da alcune scritte ricamate, le stesse parole utilizzate oggi da Diletta nella sua dedica sui social.

Una storia unica

L’incontro tra Diletta Leotta e Loris Karius è stato fortuito ma ha cambiato per sempre la vita di entrambi. Più volte la giornalista ha raccontato come si sono conosciuti, emozionando tutti con la loro storia di un amore che cresce giorno dopo giorno. Era il 2021 quando Diletta e il portiere tedesco incrociarono per la prima volta i loro sguardi.

Si trovavano in un locale a Milano, seduti in due tavoli diversi in compagnia dei loro amici. Ad un certo punto, la giornalista lo notò, confidando alle sue amiche che sarebbe stato l’uomo della sua vita. E così è stato: oggi sono insieme a festeggiare il loro primo anno di matrimonio.

La lontananza non ha mai boicottato la loro storia d’amore; anzi, ha aumentato il desiderio di vedersi e stare insieme. Poco dopo è arrivata la piccola Aria, che li ha uniti ancora di più. Con lei è nata una famiglia.