Diletta Leotta, furto in casa da 150mila euro: presi i ladri ‘acrobati’

Rivincita per la conduttrice tv, attualmente fidanzata con l’attore turco Can Yaman: è di queste ore la notizia sull’arresto della banda che ripulì la sua abitazione nel centro di Milano

Sgominata la banda di ladri che mise in atto il furto in casa di Diletta Leotta nel centro di Milano. Si tratta di un colpo da 150mila euro, eseguito da cinque bosniaci. Secondo quanto riporta Il Giorno, gli indagati sarebbero in tutto cinque e pare siano indiziati anche per vari furti nelle zone del centro di Milano. Quello in casa della Leotta avvenne la sera del 6 giugno 2020, in via Quadrio. I ladri, definiti ‘acrobati’, si introdussero nell’appartamento dopo aver forzato una botola che si trovava sul pianerottolo dell’ultimo piano. In questo modo, ebbero la possibilità di calarsi nel balcone dell’abitazione, fino a entrare dalla finestra, ovviamente forzandola. Entrati dentro l’appartamento, si impossessarono di molti oggetti di valore, tra orologi, borse, gioielli e anche denaro, fino a raggiungere un controvalore di circa 150mila euro.

La banda di ladri non sapeva, però, che tutto il loro percorso veniva ripreso dalle telecamere di videosorveglianza esterne all’abitazione. Utilizzando queste immagini, gli investigatori della Mobile hanno potuto identificare i cinque malviventi, che si sono dimostrati “abili e operativi in tutta Italia”. Infatti, il gruppo di cittadini rom bosniaci pare fossero abituati a effettuare rapine e furti. Ora per loro è arrivata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Giulio Fanales. Si tratterebbero, precisamente, di quattro uomini e una donna: un 44enne, un 28enne, un 26enne e due 24enni.

La donna e uno dei 24enni, durante il colpo in casa Leotta, sarebbero rimasti a fare da palo fuori. Gli altri tre, invece, si sarebbero introdotti nell’appartamento della nota conduttrice tv. Pare che due di loro si trovassero già dietro le sbarre, dopo essere stati arrestati lo scorso febbraio per un altro furto nel centro di Milano. Inoltre, secondo quanto si legge, tra le loro vittime ci sarebbero anche l’influencer Emanuela Incardona e il calciatore dell’Inter Hakimi.

Una rivincita per Diletta, che ora appare più felice che mai insieme al suo Can Yaman. L’attore turco, di recente, ha rilasciato un’intervista su Vanity Fair, dove ha parlato della loro love story, ma anche di matrimonio. L’interprete di Can Divit in DayDreamer – Le ali del sogno si è dichiarato felicissimo del sentimento che è nato con la giornalista televisiva. Intorno alla coppia ci sono, però, non pochi sospetti e dubbi.

Sebbene Yaman dichiari il contrario, una buona parte del pubblico italiano sembra non credere a questa relazione.