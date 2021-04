Diletta Leotta “frequenta Friedkin”: addio Can Yaman, scoop di Dagospia

Dagospia sgancia la bomba: Diletta Leotta avrebbe chiuso definitivamente la storia con Can Yaman e si starebbe frequentando con il rampollo di casa Friedkin, Ryan, vale a dire il figlio di Thomas Daniel, il proprietario della Roma. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha infatti reso noto che il vice-presidente della AS Roma e la giornalista di Dazn sono stati avvistati per una settimana di fila in un lussuoso hotel della Capitale.

E, sempre come sostiene Dagospia, sarebbe stato proprio l’imprenditore texano il motivo che ha condotto la Leotta a mettere un punto alla relazione con il divo turco Can Yaman.

In attesa di conferme o smentite, resta da capire cosa sia realmente accaduto tra Diletta e Yaman. E non soltanto negli ultimi giorni, bensì partendo dal principio della love story, caso mai ci sia stata. Eh sì, perché in molti sostengono che la coppia, seppur si è persino parlato a un certo punto di nozze e fiori d’arancio, non sia mai esistita. Ma come?

Alcune indiscrezioni assicurano che Can e Diletta abbiano fatto un’operazione di ‘visibilità’ architettando un rapporto a favor ‘di copertina’, sfruttando la loro popolarità per un tornaconto d’immagine. Una versione naturalmente mai confermata dai diretti interessati. C’è poi la storia ‘ufficiale’ che ha narrato di una favola d’amore contemporanea, con tanto di foto social. Favola che avrebbe subito una battuta d’arresto nel momento in cui Yaman avrebbe voluto ‘di più’ dalla compagna che invece avrebbe invitato il fidanzato a rallentare.

Sempre secondo la versione ‘ufficiale’, Diletta non avrebbe voluto volare in Turchia a conoscere gli affetti stretti dell’attore. Motivo? Non avrebbe avuto intenzione di accelerare le tappe d’amore, invitando lo stesso Can ad andare più piano. Il fatto sarebbe andato di traverso a Yaman e sarebbe scoppiata una lite. Inoltre, coloro che erano vicini alla conduttrice e al turco assicurano che lui fosse piuttosto geloso, questione che avrebbe disturbato la giovane catanese.

Insomma, la faccenda è intricata e capire dove finisca la favola (i più scettici direbbero la farsa) e inizi la realtà non è per nulla facile. Ora la vicenda si fa ancor più difficile da sbrogliare: nel gossip c’è finito pure Ryan Friedkin.