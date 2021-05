Diletta Leotta fa tesoro dei consigli di Maurizio Costanzo: si cambia registro

Diletta Leotta pare proprio aver fatto tesoro dei consigli di Maurizio Costanzo, dopo che questo, nei giorni scorsi, lungo le colonne di Chi Magazine, ha speso delle parole per la conduttrice di Dazn, che nell’ultimo periodo ha alzato la voce – provocando su di sé un’ondata di critiche -sul gossip del Bel Paese. Tutto è cominciato nel momento in cui Dagospia ha sostenuto che la catanese si stesse frequentando da mesi con Ryan Friedkin, numero due della Roma Calcio e quindi, implicitamente, sbugiardando la sua relazione con Can Yaman. A quel punto Diletta è andata su tutte le furie, bollando gli spifferi della cronaca rosa sul suo conto come ‘giornalismo spazzatura’. Esternazioni che hanno fatto rizzare i capelli a diversi addetti del settore. “Ma come? Campi anche grazie a noi e ti permetti di dire ciò?”, il ragionamento di molti professionisti dell’ambito. In questo can can mediatico si è fatto vivo anche il marito di Maria De Filippi, decano del giornalismo italiano, che ha una certa esperienza, per usare un eufemismo, in fatto di comunicazione e cronaca.

“Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, deve staccare dai social. Dovrebbe fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio molto grande e fuori mano e magari non fare più nemmeno tv. Ci sono tanti modi per non far parlare di sé. Il migliore? Sicuramente è quello di non farsi trovare.” Così Costanzo bacchettava Diletta dopo lo sfogo contro i giornalisti e i paparazzi. E coincidenza vuole che, dopo il parere di Maurizio, la giovane siciliana ha dato un taglio netto al gossip che l’ha vista al centro dell’attenzione per settimane.

Infatti, da ormai quasi dieci giorni non appare più al fianco di Can Yaman sui social. E neppure sulle copertine dei magazine. Vuoi vedere che è proprio come dice Costanzo? Cioè che se non ti vuoi far beccare, beh, non metterti in bella mostra? Ecco, sembra che la Leotta abbia deciso, almeno per il momento, di sottrarsi agli obbiettivi ‘rosa’.

Can Yaman e Diletta, storia vera o finta?

Nel frattempo non si placano le voci scettiche circa la sua love story con il divo turco, protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno: in molti continuano a ritenere la relazione non vera, imbastita soltanto a favor di telecamere e copertine, utili a un ritorno di visibilità e immagine. Naturalmente i diretti interessati hanno smentito tale ricostruzione, sostenendo di vivere un grande amore. A un certo punto si è pure parlato di nozze, ma la pista del matrimonio sembra che non sarà percorsa nel futuro prossimo.