Diletta Leotta: ecco chi c’è al suo fianco dopo Can Yaman (foto e dettagli)

Nuovo anno, nuovo amore per Diletta Leotta. La giornalista sportiva catanese, dopo la rottura con Can Yaman, a quanto pare ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Giacomo Cavalli. Da tempo girano voci riguardanti una loro possibile relazione. Quella che può considerarsi una conferma arriva da parte del settimanale Chi, che ha paparazzato la bionda 30enne al fianco della sua nuova fiamma in un noto locale a St. Moritz. Forse la Leotta ha intenzione di non nascondere più la sua nuova chiacchierata love story?

Anche se ancora nulla è ufficiale, le foto scattate da Chi parlano chiaro. La Leotta ha trascorso molto tempo a fianco di Giacomo Cavalli nella nota cittadina svizzera, tra un caffè caldo e una sciata. La siciliana è apparsa serena e sorridente insieme al ragazzo e ad altri amici. I due sono stati visti chiacchierare in una popolare caffetteria della zona, Hanselmann. Hanno intenzione di uscire allo scoperto e finalmente viversi alla luce del sole? Non ci è ancora dato saperlo. Fatto sta che, però, sono usciti dal locale separati.

Diletta e Giacomo, come riporta Chi, hanno trascorso il Capodanno insieme nella zona dell’Engadina, valle svizzera. Anche se si trovavano nello stesso luogo i due non hanno postato sui social foto insieme, cercando forse di ritagliarsi un po’ di privacy. La giornalista e influencer ha condiviso solamente scatti con le sue amiche Francesca Muggeri e Lorenza di Prima. La coppia avrebbe poi trascorso i primi giorni dell’anno sulla neve, tra un’escursione e l’altra.

Dopo questa vacanza felice in montagna i due si sono separati: la Leotta è partita alla volta di Torino per seguire la partita Juve-Napoli. Cavalli è andato a surfare, attività che ama, a Capo Verde.

Ancora, quindi, niente è confermato. Chissà, magari Diletta annuncerà ufficialmente di essere innamorata il giorno di San Valentino, proprio come ha fatto l’anno scorso. Il 14 febbraio 2021, infatti, la 30enne ha postato una dolcissima foto insieme a Can Yaman, confermando le voci che li vedevano insieme. Dopo qualche mese e molte speculazioni su un possibile matrimonio, i due hanno poi preso strade diverse.

Ma chi è Giacomo Cavalli? Di professione modello, ha 28 anni, due in meno della Leotta, ed è laureato in Economia e Marketing alla Bocconi. Originario di Brescia, Cavalli è un grande appassionato di vela, come documentato sul suo profilo Instagram.