Diletta Leotta e le foto davanti all’Etna, bufera: perché la conduttrice è stata travolta dalle critiche

Bufera su Diletta Leotta: la conduttrice di Dazn, dopo aver pubblicato sui social una serie di scatti in cui la si vede davanti all’Etna mentre erutta, ha fatto incetta di critiche. Centinaia di utenti hanno ritenuto gli scatti irrispettosi. In particolare, Leotta ha raggiunto un versante del vulcano nella notte del 10 agosto dove ha realizzato delle fotografie scenografiche e suggestive della colata lavica. “Etna is on fire”, ha scritto a corredo del carosello, manifestando grande entusiasmo per la sua terra d’origine. Meno entusiasmo lo hanno mostrato invece i follower che hanno giudicato il suo operato troppo disinvolto.

Le foto di Diletta Leotta davanti all’Etna che erutta: raffica di critiche

Nelle immagini, si vede la 34enne catanese tra i boschi e la vegetazione con bastoncini da trekking e giacca nera. Dopodiché la conduttrice ha posato tra gli alberi e, al calar della notte, davanti alla colata lavica e a un cielo con velature arancioni. Foto spettacolari che, però, hanno sollevato un polverone.

“La posa è da Milano Fashion Week e invece dietro hai un fenomeno della natura che si manifesta”, ha sottolineato un utente, bacchettando il volto di Dazn. Altri sono stati ancora più duri, dipingendo la 34enne come “una incosciente” e come una donna “irrispettosa”. E ancora, c’è chi l’ha definita “irresponsabile” e chi ha affermato che con un simile shooting fotografico non ha dato un buon esempio. Inoltre, alcune persone si sono domandate con quale autorizzazione abbia raggiunto una zona “così vicina alla colata lavica”.

Sono piovuti biasimi anche per l’outfit, considerato da alcuni non idoneo per stare vicino a un vulcano in piena attività. Dalle foto diffuse sui social, non si riesce a capire con precisione a quanta distanza era la conduttrice dall’area di pericolo. Non è nemmeno da escludere che Leotta abbia modificato gli scatti per renderli più suggestivi e d’impatto, magari provando a far sembrare che la colata lavica fosse più vicina a lei di quanto realmente fosse.

Il silenzio della conduttrice

Diletta, ai tanti che le hanno puntato il dito contro, ha replicato con il silenzio, evitando dichiarazioni che potessero ingrossare ulteriormente la polemica. Invece, non sono mancati i fan che l’hanno difesa, affermando che non ha fatto nulla di male.