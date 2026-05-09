Diletta Leotta ha partorito, l’annuncio: nome e sesso del bebè (e la reazione dei vip)

Diletta Leotta ha partorito ed è diventata mamma bis. Lo ha annunciato lei stessa nel pomeriggio di sabato 9 maggio, attraverso un post su Instagram condiviso con il marito Loris Karius. La conduttrice di Dazn e il calciatore tedesco hanno sciolto anche le riserve sul nome scelto per il bebè, che è stato chiamato Leonardo. Ha vinto quindi la linea della moglie e non quella del marito: un paio di settimane fa la 34enne catanese, intervistata dalla Gazzetta dello Sport, aveva rivelato di essere orientata su un nome classico, a differenza del compagno. Aveva parlato simpaticamente di testa a testa con Loris su chi avrebbe avuto l’ultima parola sulla decisione. Alla fine. il neonato è stato registrato con il nome Leonardo, che è piuttosto tradizionale. Dunque pare che nella sfida in famiglia a spuntarla sia stata Diletta.

Diletta Leotta e Loris Karius genitori bis, è nato il figlio Leonardo

L’annuncio della coppia è stato molto conciso: Loris e Diletta hanno pubblicato cinque scatti dall’ospedale in cui la conduttrice ha partorito, corredandoli con la semplice scritta “Leonardo”, impreziosita da cuoricini rossi. Non è chiaro se Leotta abbia partorito il 9 maggio, annunciando subito il lieto evento, oppure se abbia dato alla luce il piccolo ieri o qualche giorno fa, divulgando poi la lieta notizia. Quel che è sicuro è che il parto è andato bene e che lei sta bene. Dalle immagini, inoltre, si vede Karius raggiante.

Le reazioni dal mondo dello spettacolo

L’annuncio della venuta al mondo di Leonardo è diventato virale in pochi minuti sui social, raccogliendo migliaia di like e commenti da parte dei fan e di vip. Tra i personaggi famosi che hanno subito fatto sentire la loro vicinanza, ci sono stati Elisabetta Gregoraci, Gianluca Torre, Lorella Cuccarini, Bianca Balti, Martina Stella, Antonella Clerici, Giovanna Civitillo, Paola Perego, Guendalina Tavassi e Cristina Marino.

Dunque Diletta e Loris hanno allargato la famiglia, dopo aver accolto il 16 agosto 2023 la piccola Aria, la loro primogenita. Fino ad ora, la coppia è riuscita a portare avanti un matrimonio a distanza, essendo Leotta impegnata principalmente in Italia e Karius in Germania. Pochi giorni fa, la conduttrice spiegava di avvertire molto la lontananza del marito. Dall’altro lato ha sottolineato che nonostante la distanza geografica, il calciatore è sempre stato molto presente nella sua vita e in quella di Aria. Certamente lo sarà anche in quella di Leonardo. Inoltre, ha aggiunto che lei e il compagno hanno vissuto la seconda gravidanza in modo più tranquillo in quanto già sapevano che cosa li aspettava: