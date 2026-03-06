Diletta Leotta incinta non vive con il marito e si sente fortunata, le rivelazioni oneste della conduttrice

Tempo di confidenze per Diletta Leotta che, ospite al podcast di Paola Perego “Poteva andare peggio”, ha rivelato alcuni particolari curiosi relativi alla sua vita coniugale con Loris Karius, calciatore tedesco con il quale aspetta il secondo figlio. I due conducono una vita non convenzionale da marito e moglie in quanto vivono in case separate. Una scelta dettata dalle esigenze professionali che, comunque, non pesa alla conduttrice catanese. Anzi, lei stessa ha spiegato che coltivare l’amore a distanza ha aspetti positivi. Leotta è anche tornata a parlare di un grave episodio di cui fu vittima anni fa, quando alcune sue foto intime rubate iniziarono a circolare in rete.

Diletta Leotta e Loris Karius non vivono sotto lo stesso tetto

Karius attualmente veste la maglia dello Schalke 04, società tedesca della città di Gelsenkirchen. Inevitabilmente, per buona parte dell’anno vive in Germania. La moglie invece dimora a Milano. Una situazione che al momento non crea problemi alla coppia. “Questa possibilità di avere i nostri spazi ci fortifica e ci dà la possibilità di dire: “Stiamo insieme ed è una festa”. C’è tanto da lavorare e ci ritroviamo nei momenti in cui festeggiamo. C’è il desiderio”, ha riferito Diletta confessandosi a Paola Perego.

“Prima o poi vivremo sempre sotto lo stesso tetto”, ha aggiunto Leotta. Per ora, però, ha trovato un equilibrio con il marito. Quando uno dei due ha tempo, prende un volo e scatta il ricongiungimento. “Settimana scorsa sono stata in Germania 4 giorni, poi lui viene nei weekend, poi io rivado. Avere i propri spazi è una regola base pensando a lungo termine”, ha riflettuto ancora il volto di DAZN che, in futuro, non esclude nemmeno la possibilità di trasferirsi fuori dall’Italia.

L’amicizia con Elodie e le foto intime finite in rete: “Non ero strutturata”

Quando le è stato chiesto se pensa che il suo avvenente aspetto fisico abbia avuto un ruolo nella sua carriera, è arrivata la seguente risposta: “La bellezza è capace di aprire una porta, ma poi devi costruire tutto il resto”. Oggi Diletta ha 34 anni. Quando ne aveva 23 dovette affrontare una vicenda tanto spinosa quanto odiosa. Le venne hackerato il telefono e alcune sue foto intime finirono in rete. “Un momento terribile, perché non ero abbastanza strutturata – ha ricordato la conduttrice -. Non è neanche il reato in sé a fare male. Si tratta di una questione di libertà: una donna è libera di scattarsi le foto che vuole, ma nessuno ha il diritto di strappartele via”.

Dopo avere superato quella brutta vicenda è diventata ambassador di Meta, impegnandosi a sensibilizzare sul tema legato alla sicurezza online. Anche durante il periodo del Covid subì violazioni della privacy. “Mi facevano le foto col drone in casa”, ha raccontato. Infine ha riservato dolci parole all’amica del cuore Elodie Di Patrizi. Tutto è nato da un incontro in radio e dalla decisione di andare insieme da un parrucchiere: “Con lei è nata una vera sorellanza. Ci siamo conosciute in radio. E io poi le ho detto: “Andiamo a farci la piega dal parrucchiere?”. Da quel momento sono inseparabili.