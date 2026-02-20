Diletta Leotta senza freni: “A letto mi do la lode, sono un vulcano” e a Raoul Bova fischiano le orecchie

Diletta Leotta, ospite del podcast di Victoria Cabello, si è raccontata a ruota libera, parlando di svariate sue vicende personali e arrivando addirittura ad auto attribuirsi il massimo dei voti per le sue prestazioni a letto. La conduttrice catanese 34enne ha anche rivelato alcuni dettagli dell’amicizia strettissima con la cantante Elodie Di Patrizi, oltre a commentare l’esperienza sfortunata relativa alla conduzione del reality show La Talpa, programma trasmesso da Canale 5 che, a causa dei bassi ascolti, è stato chiuso anticipatamente.

Diletta Leotta sulle sue prestazioni a letto: “Mi do 10 e lode” e l’amicizia con Elodie

La conduttrice ha sostenuto di essere focosissima sotto le lenzuola. “A letto mi do 10: il vulcano dell’Etna, la Sicilia, il calore”, ha dichiarato. E quando Cabello le ha chiesto quale sia la sua posizione preferita ha dato la seguente risposta: “Fantasia, sempre qualcosa di nuovo”.

Una delle sue grandi amiche del cuore è Elodie che oggi fa coppia con la ballerina Franceska Nerudini. Tutte e tre, se c’è l’occasione di fare festa, organizzandosi anche all’ultimo minuto, sono sempre pronte a buttarsi nell’avventura. Come quando Diletta propose alla cantante e alla danzatrice di andare a Ibiza il giorno successivo. Detto, fatto. Alle 7 del mattino sbarcarono sull’isola.

“Ci siamo divertite da morire e siamo tornate con la sabbia nella valigia – ha ricordato Leotta -. Con le mie amiche sono come ero a 16 anni“.

Gli aneddoti sul marito Loris Karius e la battuta sugli occhi spaccanti

Spazio poi ad alcuni curiosi aneddoti sul marito Loris Karius, conosciuto per caso in un locale a Parigi. “Lui finisce il balsamo prima di me, è fissato con i capelli”, ha rivelato la conduttrice, spernacchiando poi simpaticamente l’atleta ‘accusato’ di fare battute scadenti. “Ma questa roba fa ridere solo in Germania”, le parole che Leotta indirizza a Karius quando si avventura in spiritosaggini. A proposito di spiritosaggini, ha detto che se dovesse iscriversi a un nuovo social opterebbe per il nickname “occhi spaccanti”. A Raoul Bova sono fischiate le orecchie.

Quando Cabello ha domandato alla conduttrice di Dazn cosa teme e cosa maggiormente la fa adirare, è arrivata la seguente replica: “Essere sottovalutata perché secondo me quando c’è una ragazza carina, che è vestita bene, allora tendenzialmente deve essere messa nella casella, nella categoria. L’accettazione che una donna anche di bella presenza possa anche saper fare delle cose sta un po’ sul ca***”.

Sulle critiche e i pregiudizi ormai ci ha fatto il callo ed ha sviluppato una corazza spessissima: “Devo dire che ormai mi sono anche un po’ distaccata da questa cosa. La sto lasciando andare come critica. La prendo anzi come un suggerimento per dire: ok, non c’è bisogno di essere sempre vestita troppo stretta, troppo scollata”. Ha anche preso misure ‘straordinarie’ contro gli haters. In particolare, ha raccontato di aver costruito un suo personale filtro anti-odiatori, facendo una lunga lista di parole o espressioni rese invisibili nei commenti:

“Ho la lista. L’ho stilata insieme al mio amico Daniele Battaglia e al mio amico Jake La Furia, capaci di tirare fuori certe parole delle quali io non ero neanche minimamente a conoscenza, di categorie di cose folli, che potevano essere a rischio e sono all’interno di questa categoria delle parole bloccate”.

Il commento sulla sfortunata esperienza come conduttrice de La Talpa

Leotta negli ultimi anni ha iniziato anche una carriera da conduttrice. Mediaset l’ha chiamata per timonare la nuova edizione de La Talpa. Ascolti deludenti e chiusura anticipata del programma. Ha dichiarato che è stato un esperimento divertentissimo, ma strano perché registrato. “Io non sono abituata a programmi non in diretta”, ha chiosato.

Tra le tante esperienze nel mondo dello spettacolo, ha inoltre ricordato quella sul set di Don Matteo, definendola “bellissima”.