Diletta Leotta è incinta, l’annuncio ufficiale: figuraccia di Fabrizio Corona

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori bis. Lo hanno annunciato loro stessi nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, attraverso un post Instagram. La coppia, che il 16 agosto 2023 ha accolto la figlia Aria, ha reso noto che la piccola diventerà sorella maggiore. La notizia è stata divulgata a corredo di uno scatto in cui si vede il calciatore tedesco tenere affettuosamente una mano sul pancino della moglie, mentre i due sono seduti sul divano con la loro primogenita.

Diletta Leotta è incinta, l’annuncio su Instagram

“Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, ha scritto la conduttrice di Dazn nel far sapere che è incinta per la seconda volta. Nessun altro dettaglio sulla gravidanza è stato svelato per il momento. Non si sa se Leotta appenderà sul portone di casa un fiocco azzurro o di nuovo un fiocco rosa. Karius e la compagna non hanno detto nulla nemmeno sul nome che hanno intenzione di dare al bebè in arrivo. Nessun problema, visto che hanno davanti mesi per sceglierlo.

Non appena il post è stato pubblicato su Instagram, tantissimi vip si sono fatti vivi per congratularsi con la coppia. Immancabili gli auguri, con tanto di emoij con la fiamma, di Elodie, amica stretta di Leotta. Tra i primi a far sentire la loro vicinanza ci sono anche stati Elettra Miura Lamborghini, Martina Stella, Federica Nargi, Chiara Ferragni, Christian Vieri, Melissa Satta e Alessia Marcuzzi, oltre a moltissimi fan.

Nessuna crisi tra Loris Karius e Diletta Leotta, smentita la profezia di Corona

La conduttrice e il portiere dello Schalke 04 sono convolati a nozze nel giugno del 2024, coronando la loro favola d’amore in Sicilia, sulla stupenda isola di Vulcano. Qualche mese dopo il matrimonio, alcune indiscrezioni volevano i neo sposi in crisi. Addirittura Fabrizio Corona lanciò una sua profezia, o meglio, una sua sparata, affermando di essere certo che Leotta e Karius si sarebbero lasciati entro giugno 2025. Come al solito ‘padre’ tempo ha fornito tutte le risposte del caso, smentendo l’ex re dei paparazzi che è incappato in una figuraccia. Altro che crisi e rottura, Diletta e Loris tra qualche mese allargheranno la famiglia.