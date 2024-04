Diletta Leotta derisa e cacciata da un locale famosissimo: i motivi

Dura lex, sed lex. Diletta Leotta ne sa qualcosa. La rampante conduttrice di Dazn, nonostante la sua notorietà e la sua popolarità, ha raccontato in diretta a Radio 105 di essere stata a Berlino con il suo futuro marito Loris Karius – il trentenne calciatore tedesco portiere del Newcastle – e di essere stata rimbalzata, come a dire cacciata, con tanto di sbeffeggiamenti, da uno dei locali più famosi del mondo, il Berghain. Trattasi di un club dove c’è una ferrea selezione all’entrata. Non importa chi sei, se non rispetti un certo tipo di dress cose, ti cacciano. Ed è quello che è accaduto alla Leotta.

“Sono stata a Berlino, volevo andare al Berghain. Lì c’è una selezione severissima per entrare”, ha raccontato Diletta che ha aggiunto: “Sono arrivata lì davanti con il cappotto giallo peloso e un sorriso smagliante, Loris mi ha spostato mettendosi davanti. Le ragazze di solito hanno più chance, ma mi hanno guardato e fatto cenno di no”. Oltre al danno, la beffa. Infatti chi stava facendo le selezioni quella sera ha pure spernacchiato la conduttrice e il calciatore del Newcastle: “E hanno riso, hanno riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente, lì non puoi insistere. Se è no, è no. Non mi hanno mai rimbalzato in una maniera così brutta”.

Cosa non andava dell’abbigliamento di Diletta? Il Berghain, noto a livello globale per essere uno dei club più esclusivi in cui si balla la musica techno, considera il dress code fondamentale. Come per altri club berlinesi ci si deve presentare abbigliati in maniera non troppo formale né troppo sgargiante. Viene richiesto un look rilassato e dal predominante colore nero. La Leotta è invece arrivata all’entrata con indosso un cappotto giallissimo. Da qui lo stop del personale e il conseguente rimbalzo con tanto di risolini beffardi.

Diletta Leotta e Loris Karius, la data delle nozze dopo la nascita della piccola Aria

Al di là dell’imprevisto berlinese, tutto procede a gonfie vele nella vita di Diletta Leotta. Dal punto di vista professionale la giovane siciliana continua ad essere richiestissima. Anche sul versante sentimentale solo cose buone. La scorsa estate la conduttrice è diventata mamma per la prima volta, accogliendo tra le braccia Aria. A breve convolerà a nozze con Karius: il matrimonio sarà celebrato il 22 giugno in una delle isole Eolie, Vulcano.

Ora non resta che aggiustare l’ultimo tassello della relazione: la speranza di Diletta è che Loris, attualmente sotto contratto con il club inglese Newcastle, possa trovare una squadra italiana in cui militare così da accorciare le distanze con la famiglia.