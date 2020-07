Diletta Leotta e Daniele Scardina, ognuno per la sua strada: crisi e gossip

Da giorni si vocifera di una crisi in corso tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, una delle coppie vip più gettonate del gossip nostrano. Qualcuno è addirittura sicuro che il legame si sia inevitabilmente spezzato. Ora anche Giornalettismo racconta che la distanza tra la conduttrice di Dazn e il pugile c’è. Insomma, sembra che stavolta la cronaca rosa ci abbia azzeccato. Ma cosa sta accadendo? Quali sono i fatti che spingono a pensare che i due siano lontani e in crisi, se non addirittura già single? Nelle scorse ore Lo sportivo è atterrato a Ibiza, mentre la Leotta si è diretta nella sua Sicilia. Una mossa, quella di iniziare le vacanze separatamente, che accredita ancor più le voci che vogliono il rapporto alquanto traballante.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: vacanze separate

Scardina, in arte King Toretto, come riferisce Giornalettismo, è da poche ore sbarcato in terra spagnola dove è in compagnia di amici. Si dividerà tra Formentera e Ibiza, rilassandosi e godendosi il mare. Di Diletta nessuna traccia. La conduttrice ha preferito stare con i propri cari in Sicilia. Chissà se con il pugile c’è in corso solo una crisi passeggera oppure se la love story è giunta definitivamente in un vicolo ceco. Sulle voci di ‘difficoltà’ sentimentale, per ora, sia la Leotta sia Daniele preferiscono tenere le bocche ben cucite e lasciare che il mormorio ‘rosa’ faccia il suo corso.

A Ibiza sbarca anche Belen

A proposito di Ibiza, l’isola ‘caliente’ spagnola negli ultimi giorni ha cominciato a popolarsi di personalità note del Bel Paese. Tra queste figura anche Belen Rodriguez che è sbarcata sull’isola pochi giorni fa. Con lei degli amici e l’inseparabile figlio Santiago. Rispetto a un anno fa, si preannuncia una vacanza molto differente per Belencita. Sono infatti lontanissimi i tempi in cui a Ibizia mieteva sentimenti ‘caldi’ con Stefano De Martino. Succedeva nell’estate 2019, vale a dire la stagione che aveva sancito il ritorno in love tra la modella e il conduttore. La situazione adesso è assai diversa: la coppia è scoppiata nuovamente e ognuno ha preso la propria strada.