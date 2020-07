Belen Rodriguez infiamma Ibiza: Gianmaria svanito nel nulla

Altra vacanza, altri interpreti. Nonostante il coronavirus, alcuni sono comunque riusciti ad organizzarsi per godere delle vacanze fuori dall’Italia. Tra questi c’è Belen Rodriguez che come ogni anno si è diretta ad Ibiza, l’isola spagnola dove si danno appuntamento molti vip. Non appena la modella argentina vi ha messo piede, ha subito acceso la piazza di Instagram dove conta quasi 10 milioni di ‘adepti’: scatto rovente con slip da urlo senza il pezzo ‘alto’ del bikini. Immediata la reazione dei fan che si sono fiondati a migliaia a commentare e a piazzare like. Ma al di là della ‘plasticità’ social della sudamericana, resta un grande quesito: che fine ha fatto Gianamaria Antinolfi? Doveva essere l’uomo della sua rinascita. Addirittura Belencita si è fatta immortalare in prima pagina sul magazine Chi. E poi? Una cosa è certa: quest’estate non la vedremo in pose romantiche al calar del sole a Ibiza in compagnia di Stefano De Martino, come accaduto l’estate scorsa.

Belen e Gianmaria, nessun segnale

Al momento pare che Gianmaria si sia dileguato nel nulla. Magari il manager e Belen hanno deciso di viversi in modo discreto, lontano dalla luce dei riflettori. La questione però pare alquanto contraddittoria se si considera che l’inizio della frequentazione è praticamente stata fatta alla luce del sole, con tanto di paparazzi e copertine dedicate da parte di tutti i principali magazine rosa del Bel Paese. Insomma, se non si voleva cotanta attenzione si sarebbe potuto optare per degli incontri bene diversi, più appartati. Fatto sta che dopo il weekend tutto pepe a Capri, Gianmaria e la Rodriguez non hanno più dato alcun segnale. Il mistero sui reali rapporti che intercorrono tra i due perdura.

Belen e Stefano, una storia finita male

Una storia può finire in molti modi. Bene, benino, maluccio o male, giusto per citare una parte della casistica. Quella di Belen e Stefano si è conclusa male, almeno a livello mediatico (e, pare, non solo). La Rodriguez non ha speso una parola di stima nei confronti dell’ex marito da quando la relazione è stata troncata. Nemmeno De Martino ha rilasciato dichiarazioni soft nei confronti dell’argentina (a onor del vero non ne ha proprio rilasciate se non per smentire la storia clandestina con Alessia Marcuzzi). Alla luce di tutto questo, resta un grande punto interrogativo sulle motivazioni che hanno portato la love story nuovamente su un binario morto.