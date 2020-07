Diletta Leotta si è lasciata con Scardina? Gossip notturno e allarme social

Il gossip è di quelli che sicuramente nessuno si aspettava perché Diletta Leotta e Daniele Scardina, alias King Toretto, sembravano formare una bella coppia ed essere parecchio affiatati. Certo hanno impiegato un bel po’ di tempo prima di uscire allo scoperto ma questo è solo un punto a loro favore perché significa che non avevano intenzione di sfruttare la relazione per apparire sui giornali. La conferma non è ancora arrivata dai diretti interessati che forse neanche si aspettavano che il gossip sarebbe esploso di notte: a lanciarlo è stato infatti circa un’ora fa Riccardo Signoretti parlando di un’esclusiva del suo giornale, Nuovo, e del fatto che il prossimo numero conterrà tutti i dettagli sulla rottura. Solo indiscrezioni oppure ben presto i due ne parleranno chiaramente?

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Gossip esplosivo di Riccardo Signoretti

Cos’è successo esattamente? Perché Diletta Leotta e Daniele Scardina si sarebbero lasciati? Anche negli hashtag usati da Signoretti sul proprio profilo Instagram sembra non esserci alcun indizio: il direttore di Nuovo usa #estatemovimentata, è vero, ma potrebbe far riferimento non tanto ai motivi che hanno portato al presunto allontanamento fra i due bensì al gossip in sé per sé, indiscrezioni che hanno appunto movimentato la stagione. Non possiamo neanche ipotizzare un ritorno di fiamma – come spesso accade in questi casi – perché non sappiamo cosa si nasconda dietro a questa decisione improvvisa; certo è che, vista la passione che c’era tra i due, ci sembra strano che sia finito il sentimento e che abbiano scelto di restare in buoni rapporti.

Scardina e Leotta, davvero finita? Allarme social: l’indizio su Instagram

Dicevamo che né Diletta né Scardina hanno commentato finora l’indiscrezione; ciò non significa tuttavia che qualche indizio non sia stato dato – ma potremmo sbagliarci – proprio da uno dei due: nove ore fa infatti Scardina ha pubblicato una foto dopo gli allenamenti commentandola con un Just smile che fa pensare all’atteggiamento, classico in questi casi, di sorridere nonostante tutto. Chissà se ci abbiamo preso o se Daniele si riferiva ad altro mentre scriveva quelle parole… Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!