Diletta Leotta, “così deciderò il nome di mia figlia”. La strana scelta

Diletta Leotta è al nono mese di gravidanza e manca sempre meno alla nascita della sua prima figlia. La conduttrice di Dazn è in Sicilia, tra mare e riposo. Intervistata da La Gazzetta dello Sport, ha voluto spiegare in quale modo sceglierà il nome della bambina, al momento ancora ignoto.

Ecco come Diletta sceglierà il nome della bambina

La nuova vita di Diletta si appresta ad iniziare e la conduttrice non ha potuto fare a meno di esprimere la sua emozione per ciò che l’attende. Ancora sconosciuto, tuttavia, il nome della figlia, con la conduttrice che ha spiegato in quale modo lo sceglierà: “Prima voglio guardarla negli occhi. Ho deciso di fare così. Di seguire l’istinto“. Sarà quindi il loro primo sguardo a determinare quale nome avrà la piccola.

In Sicilia a godersi la famiglia e a riposarsi, Diletta attende che il compagno Loris Karius abbia qualche giorno libero per stare insieme, in attesa che arrivi loro figlia. Dopo il parto, l’idea della conduttrice è quella di tornare a lavoro il prima possibile: “Dovrò godermi le prime settimane di Serie A seduta sul divano, ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla” ha spiegato. Due parole anche su come cambierà la percezione di Diletta agli occhi dei tifosi: “Sicuramente cambierà ed è giusto che sia così. Tutti noi cambiamo nei vari momenti della vita, cambierò io e cambierà magari la percezione di quelli che mi seguono da anni. È naturale, ma è stato bello anche in questi mesi percepire l’affetto da parte del pubblico“.

Il podcast Mamma Dilettante: la promessa di Michelle Hunziker

Per prepararsi al meglio alla nuova vita da madre che l’attende, Diletta Leotta ha condotto, a partire da metà giugno, il podcast Mamma Dilettante. In questo contesto, i diversi vip intervistati hanno avuto modo di parlare della loro esperienza da genitore, cercando di dare qualche suggerimento alla conduttrice. Ospite dell’ultima puntata è stata Michelle Hunziker, madre di tre figlie e recentemente diventata nonna. Proprio la showgirl di origini svizzere, oltre a raccontare la sua esperienza, avrebbe promesso a Diletta di accompagnarla in sala parto quando sarà il momento.

Tra gli ospiti del podcast, inoltre, non poteva mancare Loris Karius, padre della bambina. Il portiere del Newcastle ha raccontato come si vede nel ruolo di padre, immaginandosi “fico” ma geloso. Il compagno di Diletta si è poi detto ottimista sulla nuova vita che lo attende.

Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire quale sarà il nome della figlia di Diletta e Loris. Qualche mese fa, la conduttrice aveva spiegato l’iniziale intenzione di chiamarla come la madre (Ofelia), ma i piani sono cambiati dietro suggerimento di quest’ultima. Con la nascita che potrebbe avvenire il giorno del compleanno di Diletta (16 agosto), pare che l’argomento nome della bambina sarà una questione di istinto.