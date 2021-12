Diletta Leotta conduttrice di Striscia la notizia su Canale 5

Nuovo e importante tassello nel curriculum di Diletta Leotta. La presentatrice siciliana condurrà una puntata di Striscia la notizia. La 30enne sarà dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci venerdì 10 dicembre. Al suo fianco l’attore e regista Alessandro Siani, che ha presentato il programma qualche mese fa insieme a Vanessa Incontrada.

La novità è stata annunciata con un video in cui si vede la Leotta chiamare Siani dicendo di voler consegnare un regalo agli amici siciliani Roberto Lipari e Sergio Friscia, attuali conduttori. “Ho pensato di andare di persona – dice lei – conosci qualcuno per farmi entrare a ‘Striscia’?”. E lui risponde con un “ti faccio sapere…” che prelude ad una grossa sorpresa.

Diletta Leotta e Alessandro Siani hanno già una certa sintonia. Il comico napoletano ha scelto l’ex volto di Sky Sport come protagonista del suo ultimo film – Chi ha incastrato Babbo Natale? – in uscita al cinema il prossimo 16 dicembre. Un’esperienza che ha divertito molto la Leotta, che in passato ha recitato in alcuni spot pubblicitari.

Negli ultimi anni Diletta Leotta è stata spesso protagonista di Striscia la notizia: più volte ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. In alcuni casi per gaffe in diretta, in altri per i problemi tecnici di DAZN. Senza dimenticare la tanto chiacchierata – e oggi conclusa – storia d’amore con l’attore turco Can Yaman.

In futuro non è escluso che Diletta Leotta diventi a tutti gli effetti una conduttrice ufficiale di Striscia la notizia: del resto il futuro della catanese è sempre più sul piccolo schermo, tra calcio e intrattenimento.

La vita privata di Diletta Leotta

E l’amore? Dopo l’addio a Can Yaman – la liaison è durata appena sei mesi – Diletta Leotta si è tenuta alla larga da gossip e paparazzi. Secondo qualcuno, però, procederebbe per il meglio la frequentazione con il modello classe 1993 Giacomo Cavalli. I due si sarebbero conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e avrebbero trascorso anche una vacanza a Ibiza. Al momento i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito i pettegolezzi.