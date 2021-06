Diletta Leotta con la mamma di Can Yaman: il dolce messaggio

Can Yaman e Diletta Leotta tornano a far parlare ed infiammare il gossip di questa calda estate 2021 grazie ad alcuni scatti pubblicati qualche istante fa da mamma Guldem sul suo profilo Instagram. Nelle foto si vede l’ormai celebre coppia festeggiare in barca insieme ai genitori del divo turco ed altre persone.

Come si vede anche negli scatti, Can ha deciso di passare delle ore piacevoli in barca in compagnia delle persone a lui più care. Oltre Diletta ed i genitori di Yaman, infatti, si vedono anche i manager turchi dell’attore, nonché gli amici storici dell’attore.

Mamma Guldem ha scelto di commentare queste belle immagini come segue: “Mia figlia e mio figlio“. Parole brevi, precise, concise ed incise che dovrebbero mettere a tacere una volta e per tutte il gossip e i dubbi che serpeggiano in rete circa la reale love story di Can e Diletta.

Ma non solo. Perché negli ultimi giorni sono circolate in rete anche delle indiscrezioni riguardanti mamma Gulden, secondo le quali l’ex signora Yaman non avrebbe visto di buon occhio la relazione del figlio con la conduttrice di Dazn. Niente di più falso e lontano dalla realtà. E le immagini condivise da mamma Gulden lo dimostrano.

Il primo incontro tra Yaman e la conduttrice siciliana risale a circa sei mesi fa. Un incontro avvenuto grazie ad un like ed ad un successivo messaggino su Instagram. Da quel momento la coppia più chiacchierata ed inseguita dal gossip è sempre stata insieme, nonostante i reciproci impegni professionali.

Prima di questa trasferta in Turchia, Can e Diletta hanno passato alcuni giorni di vacanza in Sicilia, a casa dei genitori dell’ex volto di Sky Sport. I due sembrano davvero fare sul serio. Negli ultimi mesi si era vociferato anche degli imminenti fiori d’arancio. Sul punto però Yaman ha preferito, comprensibilmente, mantenere un certo riserbo.