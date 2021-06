Diletta Leotta in Turchia con Can Yaman: la storia si fa sempre più seria

A sei mesi dal primo incontro, avvenuto grazie ad un like e a un messaggino su Instagram, Diletta Leotta ha deciso di compiere il grande passo con Can Yaman. L’ex volto di Sky Sport è volata in Turchia, a Istanbul, per conoscere la famiglia dell’attore 31enne. Un gesto importante che, di fatto, rende la relazione più seria che mai. Negli scorsi mesi Can ha avuto modo di conoscere i genitori e il fratello maggiore della bionda fidanzata.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli e foto su questa trasferta in Medio Oriente ma Diletta Leotta si è collegata a Radio 105, dove conduce un programma insieme a Daniele Battaglia, proprio da un hotel turco. La bella 29enne ha preferito non fornire troppi particolari sulla sua situazione privata, che continua a destare una certa curiosità.

Nell’ultimo periodo si è parlato spesso di un presunto astio tra Diletta Leotta e la madre di Can Yaman. Pettegolezzi mai commentati ma neppure smentiti dai diretti interessati. È probabile che con questo viaggio la giovane conduttrice voglia spazzare via tutti i dubbi che da tempo attanagliano le fan di Can Yaman e gli esperti di gossip.

Di recente qualcuno ha tirato in ballo il matrimonio tra Diletta Leotta e Can Yaman ma il volto di DAZN preferisce aspettare nonostante le intenzioni, più che mai serie, dell’attore turco. Dal canto suo Can ha rimarcato che quella con Diletta è una storia vera e che il suo sentimento è davvero sincero.

Diletta Leotta lascia DAZN?

Nei giorni scorsi si è sussurrato di un presunto addio di Diletta Leotta a DAZN, la piattaforma streaming dedicata al mondo dello sport lanciata proprio dalla siciliana. Si è parlato di un presunto arrivo di Giorgia Rossi, nota giornalista Mediaset.

Con un comunicato stampa sono stati gli stessi vertici di DAZN a smentire tutto, confermando il rinnovo di Diletta Leotta, una delle prime a credere nella forza di questo nuovo servizio che è riuscito a soffiare le partite di Serie A ad un colosso come Sky.