Diletta Leotta compleanno, è bufera sulle donne lampadario: “Riprovevole”

Scoppia la polemica sul compleanno di Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn ha festeggiato alla grande i suoi 30 anni con il White and Shine party in Sicilia, precisamente in una località vicino Catania. L’assenza di Can Yaman non è l’unico dettaglio che gli utenti sui social hanno notato. Infatti, c’è un altro che sta facendo parecchio discutere.

Una villa con piscina è la location scelta da Diletta per i festeggiamenti, allestita con addobbi bianchi e limoni bianchi. Va precisato che il compleanno della Leotta è oggi, ma ha scelto di festeggiare nella serata di ieri per attendere la mezzanotte con i suoi invitati. Al suo fianco non c’era, però, Can. Una grande assenza, che sembra confermare la rottura definitiva.

Ma, intanto, scoppia il caos sui social a causa di un dettaglio che non poteva di certo passare inosservato. Le foto del compleanno di Diletta mostrano delle giovani ragazze in piedi immobili che rappresentano dei lampadari. È impossibile non notare il paralume sulle loro teste. Ed ecco che in molti trovano questo dettaglio davvero scandaloso.

In particolare, sui social, in molti si chiedono come sia possibile che nel 2021, soprattutto per il compleanno di una donna, delle ragazze vengano “usate in stile soprammobile”. Sono davvero tantissimi coloro che appoggiano questa polemica, definendo il tutto come un qualcosa di degradante e riprovevole. A detta di questi utenti, la Leotta non avrebbe mai dovuto ingaggiare delle donne che rappresentano dei soprammobili.

A questo punto, è chiaro che si sia scatenata una polemica social contro la conduttrice di Dazn. C’è chi fa notare che la colpa potrebbe non essere completamente di Diletta, in quanto spesso sono le agenzie a occuparsi di questo genere di eventi. In ogni caso, qualcuno fa notare, che “se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate ‘donne-lampadario’ alla tua festa”.

Questo caos è scoppiato in modo abbastanza accentuato anche per ciò che sta accadendo in Medioriente. In Afghanistan sta avvenendo qualcosa di terribile e le donne stanno affrontando un vero e proprio dramma. Infatti, al momento, sono in pericolo, in quanto i talebani le considerano come un bottino di guerra.

Nel frattempo, a far discutere è anche la sua storia con Can Yaman. Entrambi preferiscono il silenzio sulla questione, evitando di rilasciare dichiarazioni sulla loro presunta rottura. Ma ormai sembra chiaro che tra loro ci sia stato un addio definitivo e per molti questa rappresenta la conferma ai grandi sospetti.

Si è ipotizzato negli scorsi mesi, quando apparivano come una coppia ben salda, che il tutto fosse stato montato ad arte per ottenere attenzione nel mondo del gossip. Chi ha sostenuto questo amore, invece, oggi vorrebbe avere delle risposte sulle voci di rottura, che al momento non arrivano!