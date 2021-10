“Diletta Leotta aspetta il ritorno di Can Yaman”: ultimi gossip

Diletta Leotta e Can Yaman potrebbero tornare insieme. Nonostante la brusca rottura avvenuta la scorsa estate i due potrebbero riprovarci. Stando a quanto fa sapere il settimanale Di Più, che riporta spifferi vicini all’ex coppia, Diletta sarebbe ancora molto innamorata del bellissimo attore turco. Così innamorata da sperare in un riavvicinamento visto che Yaman si è ormai stabilito in pianta stabile in Italia.

Da mesi, ormai, il 32enne ha lasciato la Turchia, il suo paese natale, e si è trasferito a Roma, dove è stato ingaggiato per due importanti fiction Rai: Viola come il mare e Sandokan. Il futuro di Can Yaman è nel Belpaese e Diletta Leotta spera in un ritorno di fiamma. Del resto la stessa conduttrice, in un’intervista rilasciata a Verissimo, si è detta ancora molto innamorata dell’attore turco.

Sulla rivista edita da Cairo Editore si legge quanto segue:

“Diletta Leotta aspetta il ritorno di Can Yaman. Si sono lasciati a un passo dalle nozze ma lei pensa ancora a lui e spera nel suo ritorno”

Can Yaman tornerà presto sui suoi passi? In realtà non è chiaro in che modo sia finita questa liaison e chi abbia lasciato chi. Diletta Leotta, nel salotto di Silvia Toffanin, si è limitata a dire che quella con il turco è stata una grande e intensa storia d’amore ma la popolarità e i pettegolezzi non hanno aiutato.

Non è ancora finita tra Can e Diletta

A distanza di tempo Diletta Leotta e Can Yaman regaleranno una seconda chance al loro rapporto? Per il momento sono entrambi molto concentrati sulla carriera. Diletta è ormai una certezza nel mondo del calcio: è la presentatrice sportiva più apprezzata e seguita.

Can Yaman, invece, ha letteralmente spiccato il volo nel settore della recitazione dopo il successo di alcune soap turche. Due progetti italiani nel futuro di Can, che in questo periodo è impegnato sul set con Francesca Chillemi. A gennaio 2022 sarà poi accanto a Luca Argentero e Raoul Bova per il remake di Sandokan.