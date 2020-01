By

Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020: le parole sulla collega Antonella Clerici

Nessun astio tra Diletta Leotta e Antonella Clerici dietro le quinte del Festival di Sanremo 2020. Le due saranno tra le undici prime donne di Amadeus e più di qualcuno ha parlato di un certo astio dovuto alle dichiarazioni della Clerici. Qualche settimana fa, infatti, Antonellina ha pubblicamente invitato la collega più giovane a vestirsi in maniera più sobria. Un’affermazione alla quale la Leotta non ha mai replicato e stando alle dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di Sanremo sembra proprio che la bella siciliana non abbia dato troppo peso a quelle parole.

Cosa aveva detto Antonella Clerici su Diletta Leotta

“Per me, lei è bravissima. È molto bella, ma le consiglio di vestirsi più sobria, perché è talmente brava e intelligente che merita di più di essere ascoltata. L’ho conosciuta molti anni fa, su un palco: all’inizio, vedendo le sue forme, da donna un po’ critica, mi sono detta ‘chissà questa…’. Poi l’ho vista presentare e ho detto ‘questa è un fenomeno’. Le chiacchiere stanno a zero. Merita”, aveva dichiarato tempo fa Antonella Clerici a proposito di Diletta Leotta. Tanti elogi accompagnati da un suggerimento, una critica costruttiva, che forse Diletta seguirà sul palco dell’Ariston. “Ringrazio Antonella Clerici che in questi giorni a Sanremo mi ha fatto da Cicerone e mi ha già spiegato tutto”, ha detto la Leotta durante la conferenza stampa di presentazione.

Diletta Leotta e Antonella Clerici non condurranno insieme

Nonostante la stima reciproca, Diletta Leotta e Antonella Clerici non co-condurranno insieme il Festival di Sanremo 2020. L’ex volto di Sky Sport sarà la protagonista della prima e ultima serata della kermesse musicale mentre la Clerici sarà in scena durante la serata del venerdì.