Diletta Leotta a Venezia, rischio incrocio pericoloso con Can Yaman: gossip

Dopo tanto mare e tanto relax, Diletta Leotta è tornata al lavoro per Dazn. Lo scorso weekend è decollato il campionato di Serie A e naturalmente la catanese è stata tra i protagonisti degli eventi sportivi sul rettangolo verde. Conclusi gli impegni professionali, ha raggiunto Venezia. In laguna si trova con l’amica del cuore Lorenza Di Prima, come ha reso noto 361Magazine. Nessuna traccia di Can Yaman: l’attore attualmente è in Serbia. Tuttavia c’è il rischio che la conduttrice siciliana e la star turca di DayDreamer si possano incrociare nel capoluogo veneto.

La love story tra Can e Diletta pare ormai essersi incardinata verso il capolinea. Anzi, il capolinea sembra ormai essere stato raggiunto. I diretti interessati non hanno mai confermato la rottura, ma non l’hanno nemmeno mai smentita. Non solo: da settimane fanno vite separate. L’attore non ha nemmeno raggiunto la catanese nel giorno del suo 30esimo compleanno, festeggiato con un mega party. La festicciola non è stata esente da polemiche infuocate. A farle montare la scelta delle cosiddette ‘donne lampadario’.

Ma si torni a Can e alla Leotta, che sembrano scappare l’uno dall’altra e viceversa, di proposito. Ad esempio è accaduto in Sardegna, poche settimane fa: quando lui era in Costa Smeralda, lei era a Montecarlo. E quando lui se ne è andato dall’isola è poi arrivata lei con delle amiche. Di incontrarsi manco l’idea. Insomma, la love story non c’è più salvo colpi di scena pirotecnici dell’ultimo minuto a smentire il fatto. Per questo a Venezia i due potrebbero incrociarsi ‘pericolosamente’.

Il divo arriverà certamente in terra veneta nei prossimi giorni, per il premio Filming Italy Best Movie Award. L’evento è previsto per domenica 5 settembre, quando ci sarà la premiazione. Se Diletta si fermerà in laguna o ci farà ritorno in quei giorni, magari per presenziare a qualche evento collaterale del Festival del Cinema di Venezia (1 – 13 settembre), ci potrebbe essere il tanto atteso incontro. Tra l’altro il 5 settembre la catanese non sarà impegnata con Dazn, in quanto la Serie A in quel fine settimana si fermerà per via delle partite delle Nazionali.

Chissà come reagiranno i due laddove si dovessero incontrare…