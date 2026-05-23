Diego Daddi non voleva figli con Elga Enardu, ora sì: rivelazione spiazzante, “perché ho cambiato idea”

Lo scorso dicembre Diego Daddi ed Elga Enardu, volti che hanno raggiunto la popolarità grazie al dating show Uomini e Donne, si sono detti addio. Hanno chiuso definitivamente il capitolo del loro matrimonio, celebrato nel 2017, dopo otto anni di fidanzamento. L’ex coppia ha non ha avuto figli. Come spiegato da entrambi in alcune occasioni, il non diventare padre e madre è stata una scelta. Dopo il naufragio sentimentale, Daddi si è legato a Barbara Santagati e, a proposito del desiderio di diventare genitore, ha cambiato idea. Lo ha ammesso lui stesso attraverso una storia Instagram, facendo sapere che quando si incontrano determinate persone possono mutare le prospettive.

Diego Daddi pronto a diventare padre dopo la fine del matrimonio con Elga Enardu

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha aperto il box domande su Instagram e un fan gli ha domandato in modo diretto se abbia cambiato idea circa l’avere o meno figli. Daddi ha risposto che per anni ha pensato di non volerne. Oggi, invece, ha maturato un’idea differente: “Poi la vita cambia, cresci, vivi esperienze diverse e incontri persone che ti fanno vedere il futuro con occhi nuovi”. Sembra quindi che sia stata a conoscenza di Santagati ad avergli fatto immaginare nuove prospettive. Proseguendo nel ragionamento, è logico ipotizzare che queste prospettive non le vedesse durante il matrimonio con Elga Enardu. Chissà che cosa l’influencer sarda delle dichiarazioni dell’ex marito (c’è da scommettere che non farà i salti di gioia).

Daddi ha continuato affermando che il fatto che oggi abbia un approccio differente sul tema dei figli non è da interpretare come un’incoerenza, perché “cambiare idea a volte significa semplicemente conoscersi meglio”.

Diego Daddi smentisce di aver tradito Elga Enardu con Barbara Santagati

Daddi e Barbara Santagati fanno coppia da circa 5 mesi. Quando hanno reso pubblica la relazione, lui è stato attaccato da diversi fan che hanno parlato di tradimento nei confronti dell’ex moglie. Diego ha spiegato in svariate occasioni che non ha fatto le corna ad Elga Enardu, raccontando che la love story sentimentale con Santagati è decollata quando il suo matrimonio si era già definitivamente concluso.

In particolare, Daddi e Santagati si conoscevano da prima che lui si lasciasse con Elga, ma solo come amici. Soltanto negli ultimi mesi, stando alla versione dell’ex volto UeD, è sbocciato l’amore.