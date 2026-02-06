Diego Daddi tra delusione e psicoterapia: “Vi dico i motivi della fine delle nozze con Elga”

Diego Daddi, conversando con alcuni suoi followers attraverso il box domande disponibile nelle storie Instagram, ha rivelato alcune dinamiche inedite relative alla fine del suo matrimonio con l’ex tronista di Uomini e Donne Elga Enardu. L’influencer oggi fa coppia con Barbara Santagati. I due sono usciti allo scoperto di recente, a poche settimane dall’annuncio della fine delle nozze del 41enne campano che è stato bersaglio di critiche sui social. Molti utenti lo hanno attaccato, sostenendo che abbia voltato pagina, dal punto di vista sentimentale, troppo in fretta e di conseguenza mancato di rispetto all’ex moglie.

Uomini e Donne, Diego Daddi sui motivi della rottura con Elga Enardu: crisi lunga ma zero tradimenti

“Non c’è peggior sordo che non vuole sentire”, ha dichiarato Daddi, quando un fan ha puntualizzato che evidentemente con Elga era da tempo che il matrimonio viveva una profonda crisi e rimarcando che la rottura non è dipesa da tradimenti. Dunque Diego ha confermato che le nozze non sono saltate per questioni di corna.

A un altro utente, l’influencer ha spiegato che ha vissuto un brutto periodo e che dopo la fine della storia con Enardu alcune amicizie non si sono rivelate tali. “Alcuni hanno scelto di voltarmi le spalle senza nemmeno una parola. Fa male, non lo nego. Ma nella vita ho affrontato dolori ben più profondi”, ha confidato il 41enne che ha aggiunto di aver dovuto ricorrere agli psicofarmaci e alla psicoterapia per superare la fase delicata del crac con Elga.

La versione di Barbara Santagati: un’amicizia trasformata in amore

Nelle scorse ore sulla questione è intervenuta anche Barbara Santagati, la quale ha spiegato di conoscere Daddi da 16 anni. Ha però sottolineato che prima che il suo matrimonio finisse, si erano sempre frequentati da amici, senza alcun vincolo sentimentale. Inoltre ha ribadito, come già fatto in precedenti occasioni, di non essere mai stata amica di Elga Enardu.

“Con Diego – ha raccontato l’ex concorrente di Miss Italia – ci conoscevamo già da tempo attraverso amicizie in comune, ma non ci eravamo mai frequentati davvero. Dopo la morte di mio papà ci siamo incontrati per caso e lui mi ha fatto le condoglianze; da lì è nato qualche messaggio in amicizia. Io gli parlavo del mio momento doloroso e lui mi raccontava della sua vita, cercando di darmi un po’ di forza.”

In questo contesto è scoccata la scintilla che ha trasformato il rapporto di amicizia in un rapporto d’amore. “Solo dopo che ha concluso il suo percorso precedente abbiamo deciso di vederci. Da quel momento è nato qualcosa di inaspettato e vero, e non ci siamo più staccati”, ha concluso Santagati, riferendosi alle nozze naufragate di Daddi e Enardu. Quest’ultima, per il momento, preferisce rimanere in silenzio. Non ha infatti mai parlato approfonditamente della rottura.